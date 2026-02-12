Калинская впервые обыграла Свитолину и четвертый раз вышла в 1/4 финала тысячника
28-я ракетка мира Анна Калинская обыграла девятую ракетку мира Элину Свитолину в третьем круге тысячника в Дохе – 6:4, 6:3.
Россиянка четвертый раз вышла в четвертьфинал тысячника.
Калинская впервые обыграла Свитолину. Теперь их баланс – 1:3. Кроме того, она 14-й раз обыграла соперницу из топ-10. Ее статистика против первой десятки – 14:14.
За выход в полуфинал она сыграет с Каролиной Муховой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Уровень игры был прекрасным, очень уверенно закрыла Элину.
Хотелось бы почаще видеть такую игру 💪
добавить Калинской в подаче и уменьшить количество невынужденных, и сможет потягаться с Рыбакиной и Соболенко