Калинская впервые обыграла Свитолину и четвертый раз вышла в 1/4 финала тысячника

28-я ракетка мира Анна Калинская обыграла девятую ракетку мира Элину Свитолину в третьем круге тысячника в Дохе – 6:4, 6:3.

Россиянка четвертый раз вышла в четвертьфинал тысячника.

Калинская впервые обыграла Свитолину. Теперь их баланс – 1:3. Кроме того, она 14-й раз обыграла соперницу из топ-10. Ее статистика против первой десятки – 14:14.

За выход в полуфинал она сыграет с Каролиной Муховой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Назло бесноватым болельщикам,мешающим Ане играть нормально)))🥰🥰🥰
Назло бесноватым болельщикам,мешающим Ане играть нормально)))🥰🥰🥰
скачущим слава))) пусть скачет элинка теперь на монфисе)))
Хорошая победа)
Уровень игры был прекрасным, очень уверенно закрыла Элину.
Хотелось бы почаще видеть такую игру 💪
Анюта !!!! Закопала))))😍😍😍😍
умница, так держать!!!)))
Женский теннис это конечно интрига каждый раз)) все по настроению играют))
добавить Калинской в подаче и уменьшить количество невынужденных, и сможет потягаться с Рыбакиной и Соболенко
Женский теннис это конечно интрига каждый раз)) все по настроению играют)) добавить Калинской в подаче и уменьшить количество невынужденных, и сможет потягаться с Рыбакиной и Соболенко
Главное не это, а выносливость, а Аня регулярно снимается с матчей из-за травм, хотя уже несколько лет показывает достойную игру в отдельных матчах.
Главное не это, а выносливость, а Аня регулярно снимается с матчей из-за травм, хотя уже несколько лет показывает достойную игру в отдельных матчах.
В женском теннисе не соглашусь, применимо только к Соболенко, и то, ее эмоции и настроение не позволяют ей доминировать в финалах, лишь добраться до финала. Побеждает не выносливость, а холодная голова
Переможная уже на жопной тяге до Марса долетела?)
Я, как и обещал, даже счëт не проверял. Ане удачи в четвертьфинале.
