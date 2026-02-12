Калинская впервые обыграла Свитолину и четвертый раз вышла в 1/4 финала тысячника

28-я ракетка мира Анна Калинская обыграла девятую ракетку мира Элину Свитолину в третьем круге тысячника в Дохе – 6:4, 6:3.

Россиянка четвертый раз вышла в четвертьфинал тысячника.

Калинская впервые обыграла Свитолину. Теперь их баланс – 1:3. Кроме того, она 14-й раз обыграла соперницу из топ-10. Ее статистика против первой десятки – 14:14.

За выход в полуфинал она сыграет с Каролиной Муховой .