Калинская о том, что не хочет стать лучшей теннисисткой: «Я, наверное, как Саша Бублик»

Анна Калинская: у меня никогда не было мечты поехать на «Большой шлем».

28-я ракетка мира Анна Калинская рассказала, что никогда не мечтала стать лучшей теннисисткой в мире.

– Ты сказала в одном из интервью: «Я не хочу быть лучшей в этом виде спорта. Я просто хочу делать все, что в моих силах». Но в спорте высших достижений не так часто можно такое услышать. В какой момент ты к этому пришла? Как Бублик, который всегда говорил: «Не хочу быть первым в мире». Теперь человек стоит в десятке.

– Я, наверное, как Саша Бублик (смеется). У меня никогда не было мечты поехать на «Большой шлем». Я жила в моменте. Поехать за границу уже было круто. Я понимаю, почему многим нравится теннис, – это возможность путешествовать, увидеть мир.

Мне было достаточно комфортно и в Москве. А потом, когда появилась какая-то первая зарплата, бонусы… Я никогда об этом не думала. Мне было 16 лет, я даже не знала, что такое существует. Сейчас, конечно, я уже знаю свои возможности и понимаю, куда расти.

– А в юниорах ты сравнивала себя с другими девочками? Учитывая, что твое поколение – Арина Соболенко, Лена Рыбакина, Паула Бадоса, Анна Блинкова.

– В каком смысле «сравнивала»?

– «Она на раньше начала играть, уже чего-то добилась, а я пока нет. У нее есть контракт, а у меня нет».

– Нет, потому что я была №3 в мире и закончила играть в юниорах на год раньше. Я могла бы, возможно, и первой стать или выиграть юниорский «Большой шлем», но решила, что если играть – то уже профессионально и зарабатывать деньги. Юниорский теннис – это только начало, и это несерьезно.

– Ты сама так решила?

– Нет, решил тренер. Но и я уже хотела что-то зарабатывать.

– Если бы ты сейчас вернулась назад, ты бы дала себе еще один год там поиграть?

– Нет. Я бы вообще меньше играла. Я понимаю, сколько там перелетов… Но есть и плюсы [выступлений на юниорских турнирах]. Может быть, у меня бы не было контрактов, которые помогли, – сказала Калинская в подкасте «Весна зовет».

«Мне нужно хорошо выглядеть на корте». Детали жизни теннисистов от Анны Калинской

Бублик просто молодец, он открыто заявляет что его цель заработать как можно больше денег на безбедную жизнь для семьи. Соревноваться с молодыми Алькарасом и Синнером дело безнадёжное, да и возраст уже начинает сказываться.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Бублик просто молодец, он открыто заявляет что его цель заработать как можно больше денег на безбедную жизнь для семьи. Соревноваться с молодыми Алькарасом и Синнером дело безнадёжное, да и возраст уже начинает сказываться.
я тоже за честность, нравится она кому-то или нет) ничего плохого в том, чтобы зарабатывать на том, что ты умеешь, нет. А амбиции - это сугубо индивидуально.
Ответ Мария Усенко
я тоже за честность, нравится она кому-то или нет) ничего плохого в том, чтобы зарабатывать на том, что ты умеешь, нет. А амбиции - это сугубо индивидуально.
ее амбиции - зарабатывать. это тоже амбиции и цель.
Рекомендуем