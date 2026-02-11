Калинская о том, что не хочет стать лучшей теннисисткой: «Я, наверное, как Саша Бублик»

Анна Калинская: у меня никогда не было мечты поехать на «Большой шлем».

28-я ракетка мира Анна Калинская рассказала, что никогда не мечтала стать лучшей теннисисткой в мире.

– Ты сказала в одном из интервью: «Я не хочу быть лучшей в этом виде спорта. Я просто хочу делать все, что в моих силах». Но в спорте высших достижений не так часто можно такое услышать. В какой момент ты к этому пришла? Как Бублик, который всегда говорил: «Не хочу быть первым в мире». Теперь человек стоит в десятке.

– Я, наверное, как Саша Бублик (смеется). У меня никогда не было мечты поехать на «Большой шлем». Я жила в моменте. Поехать за границу уже было круто. Я понимаю, почему многим нравится теннис, – это возможность путешествовать, увидеть мир.

Мне было достаточно комфортно и в Москве. А потом, когда появилась какая-то первая зарплата, бонусы… Я никогда об этом не думала. Мне было 16 лет, я даже не знала, что такое существует. Сейчас, конечно, я уже знаю свои возможности и понимаю, куда расти.

– А в юниорах ты сравнивала себя с другими девочками? Учитывая, что твое поколение – Арина Соболенко, Лена Рыбакина, Паула Бадоса, Анна Блинкова.

– В каком смысле «сравнивала»?

– «Она на раньше начала играть, уже чего-то добилась, а я пока нет. У нее есть контракт, а у меня нет».

– Нет, потому что я была №3 в мире и закончила играть в юниорах на год раньше. Я могла бы, возможно, и первой стать или выиграть юниорский «Большой шлем», но решила, что если играть – то уже профессионально и зарабатывать деньги. Юниорский теннис – это только начало, и это несерьезно.

– Ты сама так решила?

– Нет, решил тренер. Но и я уже хотела что-то зарабатывать.

– Если бы ты сейчас вернулась назад, ты бы дала себе еще один год там поиграть?

– Нет. Я бы вообще меньше играла. Я понимаю, сколько там перелетов… Но есть и плюсы [выступлений на юниорских турнирах]. Может быть, у меня бы не было контрактов, которые помогли, – сказала Калинская в подкасте «Весна зовет».

