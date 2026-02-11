  • Спортс
  • Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»
17

Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»

Мбоко о победе над Андреевой: я чувствовала себя более заряженной.

13-я ракетка мира Виктория Мбоко прокомментировала победу над Миррой Андреевой в третьем круге WTA 1000 в Дохе – 6:3, 3:6, 7:6(5).

В прошлом месяце канадка уступила Андреевой в финале в Аделаиде – 3:6, 1:6.

«В каком-то смысле я чувствовала себя более заряженной. В финале в Аделаиде я не была готова на 100%. К тому же она действительно сыграла очень уверенно и полностью заслужила ту победу. Сегодня другой турнир, другое место, другие корты и в целом совершенно иная атмосфера. Я не люблю зацикливаться на прошлом и просто думала о том, что сегодня будет новый день.

Матч был очень равным. У нее был матчбол, и тай-брейк тоже получился очень напряженным. Мне кажется, в концовке я исполнила несколько ключевых ударов. Думаю, к тай-брейку мы обе уже довольно устали. И, наверное, мне немного повезло, что в важные моменты я смогла хорошо сыграть».

Также Мбоко рассказала о дружбе с Андреевой.

«Видеть, как она так успешно выступает в таком юном возрасте, очень мотивирует. Мы давно знакомы, и это приятно.

Когда я начала пробиваться в туре, было здорово иметь рядом человека, которого знаю и с которым могу в каком-то смысле себя соотнести. Я определенно вижу, что в будущем мы будем играть друг против друга еще много раз. С ней просто приятно находиться рядом».

Виктория Мбоко – новая звезда женского тенниса

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com
Умная девушка, знает, как формулировать свои мысли. Мирра такая же. У них и правда намечается интересное соперничество.
В матче двух красоток, Вики победила, Мирра уступила, Мбоко удачи, Андреевой не расстраиваться так.
Мирра конечно сегодня неплохо помогла, хорошая девочка)
Я так и не поняла зачем Мирра начала кидать свечки при подаче на матч.
Ответ Вероника_1116613485
Мирра конечно сегодня неплохо помогла, хорошая девочка) Я так и не поняла зачем Мирра начала кидать свечки при подаче на матч.
И Свитолина не понимала зачем, а Мирра на АО всё накидывала и накидывала свечек
Ответ Вероника_1116613485
Мирра конечно сегодня неплохо помогла, хорошая девочка) Я так и не поняла зачем Мирра начала кидать свечки при подаче на матч.
По-моему, она часто так делает, когда не знает, что делать(
Вики не хотелось проигрывать второй раз подряд, и она вывернулась наизнанку, чтобы победить. Матч был равный, обе сделали по 6 брейков, очков набрали почти одинаково - 95 у Андреевой против 96 у Мбоко. Если вынести за скобки неудачную подачу на матч, всё решил розыгрыш при 3-3, когда Мирра должна была забивать ещё первым-вторым ударом у сетки. Но объективно говоря, если Мирра починит технику форхенда, когда будет разгонять мяч не только рукой, но и корпусом, то Мбоко вряд ли будет представлять сильную угрозу.
Ответ z0rg
Вики не хотелось проигрывать второй раз подряд, и она вывернулась наизнанку, чтобы победить. Матч был равный, обе сделали по 6 брейков, очков набрали почти одинаково - 95 у Андреевой против 96 у Мбоко. Если вынести за скобки неудачную подачу на матч, всё решил розыгрыш при 3-3, когда Мирра должна была забивать ещё первым-вторым ударом у сетки. Но объективно говоря, если Мирра починит технику форхенда, когда будет разгонять мяч не только рукой, но и корпусом, то Мбоко вряд ли будет представлять сильную угрозу.
С чего вы решили что она починить технику форхенда? Ей его не чинить надо, а полностью менять. С чего вы решили что Мбоко ей не соперница и не будет представлять ей угрозу? Вики не менее талантлива, а может даже и более, чем Мирра.
Ответ Артик Москов
С чего вы решили что она починить технику форхенда? Ей его не чинить надо, а полностью менять. С чего вы решили что Мбоко ей не соперница и не будет представлять ей угрозу? Вики не менее талантлива, а может даже и более, чем Мирра.
С того, что я в теннисе разбираюсь не по форумам, а по общению с профессионалами, пусть и бывшими.

Чинить - это минимум того, что можно сделать относительно быстро. Полностью менять - не факт что получится, и не факт что будут вообще делать. Я сказал что она не будет представлять угрозу, если Мирра исправит своё слабое место, и тем более превратит его в своё преимущество, потому что Мбоко и близко так не талантлива, как Андреева. Будь она также талантлива, то в 15 лет побеждала бы игроков топ-20, и с первой попытки проходила квалификацию на уимблдоне и доходя до четвёртого круга (и будучи в паре шагов от четвертьфинала) до этого никогда ранее не играв на траве. Да, Мбоко выиграла мастерс, но она выиграла один мастерс, и в возрасте на почти год большем, чем у Мирры, которая выиграла 2 мастерса до наступления 18 лет (даже Гофф выиграла свой первый мастерс в 19,5 лет), на одном из них обыграв 2 и 1 номеров рейтинга. Я что-то не видел подобных побед у Мбоко. Ну и теннис Мбоко конечно хорош, но как я уже сказал, это весьма однообразная силовая модель, успешность которой зависит от разных факторов.
Если выбирать, то победа в финале всё-таки более значимая, чем эта, спасибо Мбоко за хорошие слова про Андрееву, сегодня была очень равная игра, и исход матча зависел, кто более удачливый оказался в самых ключевых моментах игры)))
Ответ costa0545
Если выбирать, то победа в финале всё-таки более значимая, чем эта, спасибо Мбоко за хорошие слова про Андрееву, сегодня была очень равная игра, и исход матча зависел, кто более удачливый оказался в самых ключевых моментах игры)))
Не только в удачливости дело, Мирра не смогла подать на матч, а Виктория смогла.
Ответ Вероника_1116613485
Не только в удачливости дело, Мирра не смогла подать на матч, а Виктория смогла.
Ну технически у неё не было подачи на матч, т.к. это был тб. Но в целом да, Мирра имела хороший шанс, и не смогла его реализовать. Значит нужно больше работать, чтобы в такие моменты доставать из рукава козырь.
Не упомянула, что в важный момент не сама сыграла хорошо, а Мирра ошиблась, на тайбрейке при 3:3, подарив выигрышное очко.
