Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»
13-я ракетка мира Виктория Мбоко прокомментировала победу над Миррой Андреевой в третьем круге WTA 1000 в Дохе – 6:3, 3:6, 7:6(5).
В прошлом месяце канадка уступила Андреевой в финале в Аделаиде – 3:6, 1:6.
«В каком-то смысле я чувствовала себя более заряженной. В финале в Аделаиде я не была готова на 100%. К тому же она действительно сыграла очень уверенно и полностью заслужила ту победу. Сегодня другой турнир, другое место, другие корты и в целом совершенно иная атмосфера. Я не люблю зацикливаться на прошлом и просто думала о том, что сегодня будет новый день.
Матч был очень равным. У нее был матчбол, и тай-брейк тоже получился очень напряженным. Мне кажется, в концовке я исполнила несколько ключевых ударов. Думаю, к тай-брейку мы обе уже довольно устали. И, наверное, мне немного повезло, что в важные моменты я смогла хорошо сыграть».
Также Мбоко рассказала о дружбе с Андреевой.
«Видеть, как она так успешно выступает в таком юном возрасте, очень мотивирует. Мы давно знакомы, и это приятно.
Когда я начала пробиваться в туре, было здорово иметь рядом человека, которого знаю и с которым могу в каком-то смысле себя соотнести. Я определенно вижу, что в будущем мы будем играть друг против друга еще много раз. С ней просто приятно находиться рядом».
Я так и не поняла зачем Мирра начала кидать свечки при подаче на матч.
Чинить - это минимум того, что можно сделать относительно быстро. Полностью менять - не факт что получится, и не факт что будут вообще делать. Я сказал что она не будет представлять угрозу, если Мирра исправит своё слабое место, и тем более превратит его в своё преимущество, потому что Мбоко и близко так не талантлива, как Андреева. Будь она также талантлива, то в 15 лет побеждала бы игроков топ-20, и с первой попытки проходила квалификацию на уимблдоне и доходя до четвёртого круга (и будучи в паре шагов от четвертьфинала) до этого никогда ранее не играв на траве. Да, Мбоко выиграла мастерс, но она выиграла один мастерс, и в возрасте на почти год большем, чем у Мирры, которая выиграла 2 мастерса до наступления 18 лет (даже Гофф выиграла свой первый мастерс в 19,5 лет), на одном из них обыграв 2 и 1 номеров рейтинга. Я что-то не видел подобных побед у Мбоко. Ну и теннис Мбоко конечно хорош, но как я уже сказал, это весьма однообразная силовая модель, успешность которой зависит от разных факторов.