  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Чесноков о карьере Медведева: «С его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное»
8

Чесноков о карьере Медведева: «С его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное»

Андрей Чесноков: Медведев – великий игрок.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о карьере Даниила Медведева. Сегодня чемпиону US Open-2021 исполнилось 30 лет.

«Мне кажется, Даниил мог выиграть намного больше. Два раза в финалах турниров «Большого шлема» он вел 2:0 по сетам, но выиграл US Open, и это величайшее достижение. Конечно, с его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное. Он был первой ракеткой мира, обыгрывал величайших игроков, проводил феноменальные победные серии.

В последнее время он потерял нить игры, которая помогала доходить до решающих стадий, но все равно в течение пяти лет он был одним из ведущих игроков мира, а это дается немногим.

В свое время я видел, как Медведев тренировался. Он выполнял просто колоссальный объем нагрузок, может быть, сейчас уже не получается столько работать. Даже если бы он сегодня решил завершить карьеру, то с уверенностью можно говорить о том, что он великий игрок», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

Трэш-Медведев вернулся: в Роттердаме обругал мячи, разбил ракетку, опять описал минет

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
logoUS Open
logoАндрей Чесноков
logoДаниил Медведев
logoATP
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Андрей прав, добиться ТАКИХ успехов, не имея сильных ударов ни справа, ни слева, имея средний уровень игры у сетки, не имея укороченных, как у Алькараса и К - это невероятное достижение.
Ответ бизе
Андрей прав, добиться ТАКИХ успехов, не имея сильных ударов ни справа, ни слева, имея средний уровень игры у сетки, не имея укороченных, как у Алькараса и К - это невероятное достижение.
Андрюха сам так играл. Только все делал ещё медленнее. И даже так он чуть не закрыл Сампраса на глине в финале КД. Не хватило буквально одного попадания. А потом Сампраса увели с корта под руки.
Ответ ЭЮЯ
Андрюха сам так играл. Только все делал ещё медленнее. И даже так он чуть не закрыл Сампраса на глине в финале КД. Не хватило буквально одного попадания. А потом Сампраса увели с корта под руки.
Зато Штиха закрыл, и это был один из лучших матчей, что я смотрел. КД в 90-е это было нечто
Самый высокий #1 в истории.
Откровенно, из всех проигранных финало ТБШ лучшие шансы были в 2022 против Надаля, тогда все складывалось в его пользу. Но Надаль его съел. Как ни странно, второй финал, который мог выиграть это не АО 2024, там уже бензин кончился совсем, а ЮСО 2023. Тогда был полуторачасовой второй сет и Даня играл отлично, но на сетболе сыграл на Джока у сетки вместо линии. Я думаю, что уровня и сил хватало для титула с головой.
По простому такой дрищ смог что-то выиграть
Очень круто
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Финал. Мбоко играет с Муховой
4 минуты назадLive
Кириос постригся налысо
22 минуты назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
51 минуту назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
сегодня, 14:02Live
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
сегодня, 14:01
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем