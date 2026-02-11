Чесноков о карьере Медведева: «С его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное»

Андрей Чесноков: Медведев – великий игрок.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о карьере Даниила Медведева . Сегодня чемпиону US Open-2021 исполнилось 30 лет.

«Мне кажется, Даниил мог выиграть намного больше. Два раза в финалах турниров «Большого шлема» он вел 2:0 по сетам, но выиграл US Open , и это величайшее достижение. Конечно, с его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное. Он был первой ракеткой мира, обыгрывал величайших игроков, проводил феноменальные победные серии.

В последнее время он потерял нить игры, которая помогала доходить до решающих стадий, но все равно в течение пяти лет он был одним из ведущих игроков мира, а это дается немногим.

В свое время я видел, как Медведев тренировался. Он выполнял просто колоссальный объем нагрузок, может быть, сейчас уже не получается столько работать. Даже если бы он сегодня решил завершить карьеру, то с уверенностью можно говорить о том, что он великий игрок», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

