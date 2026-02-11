Рыбакина одержала девятую победу подряд

Третья ракетка мира Елена Рыбакина победила Циньвэнь Чжэн в третьем круге тысячника в Дохе. Матч закончился со счетом – 4:6, 6:2, 7:5.

Рыбакина вышла в 1/4 финала на шестом турнире подряд. Последний раз она не смогла пробиться в эту стадию на тысячнике в Пекине в сентябре прошлого года.

Также она стала четвертой теннисисткой, вышедшей в десять и более четвертьфиналов на турнирах уровня WTA, проходящих на Ближнем Востоке. Ранее этого добились Каролин Возняцки , Агнешка Радванска и Елена Янкович .

Кроме того, чемпионка Australian Open-2026 одержала девятую победу подряд. Казахстанка выиграла 22 из 23 последних матчей.

Дальше она встретится с Викторией Мбоко .