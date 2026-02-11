Рыбакина одержала девятую победу подряд
Третья ракетка мира Елена Рыбакина победила Циньвэнь Чжэн в третьем круге тысячника в Дохе. Матч закончился со счетом – 4:6, 6:2, 7:5.
Рыбакина вышла в 1/4 финала на шестом турнире подряд. Последний раз она не смогла пробиться в эту стадию на тысячнике в Пекине в сентябре прошлого года.
Также она стала четвертой теннисисткой, вышедшей в десять и более четвертьфиналов на турнирах уровня WTA, проходящих на Ближнем Востоке. Ранее этого добились Каролин Возняцки, Агнешка Радванска и Елена Янкович.
Кроме того, чемпионка Australian Open-2026 одержала девятую победу подряд. Казахстанка выиграла 22 из 23 последних матчей.
Дальше она встретится с Викторией Мбоко.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Мощь!
Хорошо , что китаянки закончились.
Я думала Лена пропустит это турнир, все-таки мало времени прошло для нормального восстановления после финала АО.
Хороший матч от обеих. Что Рыбакина хорошо играла, ожидаемо, хотя после АО могла и просесть. А вот Чжэн, которая долго не играла из-за травмы, приятно удивила.
Лена канеш подустала, но Мбоку все равно надо как-нить выносить
