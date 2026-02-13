Даллас (ATP). Шелтон, Давидович-Фокина, Фриц, Корда, Чилич, Шаповалов вышли в 1/4 финала, Пол выбыл
В Далласе прошел второй круг турнира ATP 500.
Алехандро Давидович-Фокина обыграл Алекса Микельсена во втором круге в Далласе.
Nexo Dallas Open
Даллас, США
9 – 15 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
3 комментария
Какой же топ матч Маннарино с Шелтоном выдали
Британский Паддингтон впервые в карьере прошёл два круга в ATP Tour. Что ж, поздравления.
Пол такой Пол. Радовался, что Алькарас не приехал, но хватило и Кецмановича)
