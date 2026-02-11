Элина Свитолина: «После рождения ребенка я приняла мысль, что смогу спокойно жить даже без победы на «Шлеме»

Элина Свитолина: я приняла мысль, что смогу спокойно жить без титула на ТБШ.

Девятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, как поменяла образ мышления после рождения дочки.

«Раньше это [победа на «Шлеме»] была очень болезненная тема. Тяжело, когда ты очень молод, был в топ‑3 пару лет и считался одним из фаворитов на «Большой шлем», но никогда не выигрывал. Ты близко к победе, играешь в полуфиналах, появляются шансы – думаешь, что сможешь, но не получается.

После рождения ребенка и смены перспектив я приняла мысль, что смогу спокойно жить после тенниса даже без победы на «Шлеме». У меня все равно очень солидная карьера, я отдала максимум.

Если выиграю в конце карьеры, это будет замечательно. Если нет – карьера все равно потрясающая. Нужно просто принять это. В конце концов, жизнь – не только теннис».

«Мне нужно хорошо выглядеть на корте». Детали жизни теннисистов от Анны Калинской