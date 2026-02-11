Калинская о смене спортивного гражданства: «У меня никогда не было таких мыслей»

Анна Калинская высказалась о смене спортивного гражданства в интервью Елене Весниной .

– Очень частый вопрос, ведь у нас сейчас многие девочки поменяли гражданство. Были ли у тебя когда-то такие мысли, и как ты к этому относишься?

– У меня никогда не было таких мыслей. Возможно, были какие-то предложения не мне лично, а через родителей. Возможно, это были слухи, не буду говорить точно. Я не уточняла, потому что мне это абсолютно неинтересно.

Сейчас тяжелая ситуация. Хочется взять максимум от своей карьеры – все-таки играю не вечно. Но это будет прямо экстренной ситуацией. Хочу играть за Россию – я патриот в этом плане.

– Ты скучаешь по матчам за сборную?

– Скучаю. Помню первый раз, когда играла за сборную [в 2016-м]. Я была такой скромной, немного боялась, нервничала. Благодаря тебе стало комфортно, я очень благодарна за это.

– Тогда мы играли в Лужниках, по-моему.

– Я тогда, кстати, не играла – была пятым номером, потому что Лизу Куличкову выбрали, а она заболела (смеется).

– Но ты точно была в команде, и мы тренировались вместе. Тебя готовили к сборной, потому что видели потенциал.

– Для меня это была большая честь, – сказала Калинская в подкасте «Весна Зовет».

