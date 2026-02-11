5

Калинская о смене спортивного гражданства: «У меня никогда не было таких мыслей»

Анна Калинская высказалась о смене спортивного гражданства в интервью Елене Весниной.

– Очень частый вопрос, ведь у нас сейчас многие девочки поменяли гражданство. Были ли у тебя когда-то такие мысли, и как ты к этому относишься?

– У меня никогда не было таких мыслей. Возможно, были какие-то предложения не мне лично, а через родителей. Возможно, это были слухи, не буду говорить точно. Я не уточняла, потому что мне это абсолютно неинтересно.

Сейчас тяжелая ситуация. Хочется взять максимум от своей карьеры – все-таки играю не вечно. Но это будет прямо экстренной ситуацией. Хочу играть за Россию – я патриот в этом плане.

– Ты скучаешь по матчам за сборную?

– Скучаю. Помню первый раз, когда играла за сборную [в 2016-м]. Я была такой скромной, немного боялась, нервничала. Благодаря тебе стало комфортно, я очень благодарна за это.

– Тогда мы играли в Лужниках, по-моему.

– Я тогда, кстати, не играла – была пятым номером, потому что Лизу Куличкову выбрали, а она заболела (смеется).

– Но ты точно была в команде, и мы тренировались вместе. Тебя готовили к сборной, потому что видели потенциал.

– Для меня это была большая честь, – сказала Калинская в подкасте «Весна Зовет».

«Мне нужно хорошо выглядеть на корте». Детали жизни теннисистов от Анны Калинской

Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoЕлена Веснина
logoWTA
logoЕлизавета Куличкова
logoАнна Калинская
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Анна, успехов Вам.
Наша красавица!!! Настоящая без никакой пластики))) 🥰🥰🥰🥰
Ане моё почтение за такую позицию
И как ей только хватает кислорода без смены гражданства? Удивительно!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Финал. Мбоко играет с Муховой
3 минуты назадLive
Кириос постригся налысо
21 минуту назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
50 минут назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
сегодня, 14:02Live
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
сегодня, 14:01
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем