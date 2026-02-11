  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Калинская о расставании с adidas: «Глава их теннисного отдела попросил билеты на 1/4 финала AO, а после не вышел на связь. Я разочаровалась в компании»
10

Калинская о расставании с adidas: «Глава их теннисного отдела попросил билеты на 1/4 финала AO, а после не вышел на связь. Я разочаровалась в компании»

Калинская о прекращении сотрудничества с adidas: я разочаровалась в компании.

Анна Калинская в интервью Елене Весниной рассказала о прекращении работы с adidas в начале 2024-го и начале сотрудничества с Alo.

«В 2024-м я уже играла бесплатно, без контракта. (Калинская рассказывала, что стандартно контракт подписывается на три года – Спортс’’). И главный из их теннисного отдела пришел в мой бокс – попросил билеты на четвертьфинал [Australian Open]. И я думала, что сейчас переподпишут. Этого не случилось. Я была удивлена.

Меня это особо не задело. У меня есть подруги, которые переживают: не хочу идти в магазин и покупать форму. Это даже влияет на их состояние на корте. Я этого не понимаю, пойду и куплю.

Но после Австралии я решила, что больше не хочу носить adidas. Это было дело принципа. Особенно после того, как человек попросил прийти в бокс именно на четвертьфинал. А до этого ему было все равно – и после этого он не вышел на связь и ничего не сказал. Я разочаровалась в компании.

Мне нужно хорошо выглядеть на корте. Не скажу, что откажусь от 10 миллионов, но если средний контракт и какая-то фирма – я скажу «нет». Потому что хочу наслаждаться тем, как выхожу на корт, чтобы мне было приятно смотреть на себя в зеркало. 

И когда у меня не было вообще никаких предложений до Alo, я пошла в их магазин и собиралась просто купить форму – потому что мне понравилось, как она выглядит на девчонках. Так совпало, что у моего тренера был контакт знакомого – и он оказался владельцем Alo.

Еще совпало, что это произошло в Дубае, а они как раз открывали магазин в Dubai Mall. Мне назначили встречу, я пришла до открытия магазина – и там весь персонал, 10 человек работают на меня. Мне показали абсолютно все. Я все померила, выбрала. И начала играть в их форме еще до того, как нужно было подписывать контракт.

Потом я была в их офисе в Лос-Анджелесе. Очень классное здание, три этажа. Там есть даже музыкальная студия, потому что туда приходит много инфлюенсеров.

В офисе меня спросили, что мне не нравится в бренде, что я хочу для тенниса. Я говорю: у вас козырьки не очень, неудобные. Они попросили принести тот, который мне нравится. В итоге они его делали под меня, учитывая мои пожелания», – сказала Калинская в подкасте «Весна Зовет».

«Мне нужно хорошо выглядеть на корте». Детали жизни теннисистов от Анны Калинской

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoAustralian Open
logoАнна Калинская
logoWTA
logoЕлена Веснина
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Alo она лучше всего смотрелась,жаль что бросила эту компанию)) 😭😭😭😭
Ответ Никита Михайлов
В Alo она лучше всего смотрелась,жаль что бросила эту компанию)) 😭😭😭😭
И играла лучше всего.
Ответ Никита Михайлов
В Alo она лучше всего смотрелась,жаль что бросила эту компанию)) 😭😭😭😭
а сейчас в чем играет?
А дальше историю мы знаем. Пришел синьор Гауденци и предложил работу, по итогу которой можно будет подписать контракт с Найк.
Ответ sedric
А дальше историю мы знаем. Пришел синьор Гауденци и предложил работу, по итогу которой можно будет подписать контракт с Найк.
стать девушкой Синнера?
Ответ Добрый Андрей
стать девушкой Синнера?
Фиктивной
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Финал. Мбоко играет с Муховой
3 минуты назадLive
Кириос постригся налысо
21 минуту назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
50 минут назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
сегодня, 14:02Live
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
сегодня, 14:01
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем