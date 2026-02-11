Калинская о расставании с adidas: «Глава их теннисного отдела попросил билеты на 1/4 финала AO, а после не вышел на связь. Я разочаровалась в компании»

Калинская о прекращении сотрудничества с adidas: я разочаровалась в компании.

Анна Калинская в интервью Елене Весниной рассказала о прекращении работы с adidas в начале 2024-го и начале сотрудничества с Alo.

«В 2024-м я уже играла бесплатно, без контракта. (Калинская рассказывала, что стандартно контракт подписывается на три года – Спортс’’). И главный из их теннисного отдела пришел в мой бокс – попросил билеты на четвертьфинал [Australian Open]. И я думала, что сейчас переподпишут. Этого не случилось. Я была удивлена.

Меня это особо не задело. У меня есть подруги, которые переживают: не хочу идти в магазин и покупать форму. Это даже влияет на их состояние на корте. Я этого не понимаю, пойду и куплю.

Но после Австралии я решила, что больше не хочу носить adidas. Это было дело принципа. Особенно после того, как человек попросил прийти в бокс именно на четвертьфинал. А до этого ему было все равно – и после этого он не вышел на связь и ничего не сказал. Я разочаровалась в компании.

Мне нужно хорошо выглядеть на корте. Не скажу, что откажусь от 10 миллионов, но если средний контракт и какая-то фирма – я скажу «нет». Потому что хочу наслаждаться тем, как выхожу на корт, чтобы мне было приятно смотреть на себя в зеркало.

И когда у меня не было вообще никаких предложений до Alo, я пошла в их магазин и собиралась просто купить форму – потому что мне понравилось, как она выглядит на девчонках. Так совпало, что у моего тренера был контакт знакомого – и он оказался владельцем Alo.

Еще совпало, что это произошло в Дубае, а они как раз открывали магазин в Dubai Mall. Мне назначили встречу, я пришла до открытия магазина – и там весь персонал, 10 человек работают на меня. Мне показали абсолютно все. Я все померила, выбрала. И начала играть в их форме еще до того, как нужно было подписывать контракт.

Потом я была в их офисе в Лос-Анджелесе. Очень классное здание, три этажа. Там есть даже музыкальная студия, потому что туда приходит много инфлюенсеров.

В офисе меня спросили, что мне не нравится в бренде, что я хочу для тенниса. Я говорю: у вас козырьки не очень, неудобные. Они попросили принести тот, который мне нравится. В итоге они его делали под меня, учитывая мои пожелания», – сказала Калинская в подкасте «Весна Зовет».

«Мне нужно хорошо выглядеть на корте». Детали жизни теннисистов от Анны Калинской