Бублик о победе над Хуркачем: «Во время матча думал: «Если проиграю, то это последний раз, когда я приехал в Роттердам»

Бублик о победе над Хуркачем: мы сегодня оба сыграли довольно плохо.

Александр Бублик поделился эмоциями после победы над Хубертом Хуркачем в первом раунде турнира в Роттердаме – 6:7(2), 7:6(1), 7:5.

– Не знаю, как тебе хватает смелости перед женой, но теперь ты можешь сказать, что она ошибалась. Поездка в Роттердам оказалась не такой уж плохой идеей.

– Кто тебе это сказал? Это всего один матч (смеется). Я никогда не проходил во второй круг здесь. Во время матча я думал: «Если проиграю, то это последний раз, когда я приехал в Роттердам».

Честно говоря, уровень игры был очень плохим. Думаю, мы сегодня оба сыграли довольно плохо. Но, наверное, мне просто повезло, что он сделал несколько ошибок в нужный момент. Он подавал на матч и подарил мне гейм. Я особо ничего не сделал.

– 12 месяцев назад ты бы выиграл этот матч?

– Да, наверное. Я немного повзрослел в том смысле, что раньше предпочел бы остаться дома, чем быть здесь, понимаете? Если приехал – значит, буду бороться до конца. Если мне суждено проиграть – проиграю, это нормально. Но я хочу знать, что отдал все. Сегодня так и было.

Я мог проиграть 6:7, 4:6, мог проиграть в три сета. Я сказал себе: «Если проигрываю – значит проигрываю». Но я не приехал сюда, чтобы просто сдаться в первом матче, если что-то пойдет не так, – сказал Бублик в интервью на корте.

