  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бублик о победе над Хуркачем: «Во время матча думал: «Если проиграю, то это последний раз, когда я приехал в Роттердам»
2

Бублик о победе над Хуркачем: «Во время матча думал: «Если проиграю, то это последний раз, когда я приехал в Роттердам»

Бублик о победе над Хуркачем: мы сегодня оба сыграли довольно плохо.

Александр Бублик поделился эмоциями после победы над Хубертом Хуркачем в первом раунде турнира в Роттердаме – 6:7(2), 7:6(1), 7:5.

– Не знаю, как тебе хватает смелости перед женой, но теперь ты можешь сказать, что она ошибалась. Поездка в Роттердам оказалась не такой уж плохой идеей.

– Кто тебе это сказал? Это всего один матч (смеется). Я никогда не проходил во второй круг здесь. Во время матча я думал: «Если проиграю, то это последний раз, когда я приехал в Роттердам».

Честно говоря, уровень игры был очень плохим. Думаю, мы сегодня оба сыграли довольно плохо. Но, наверное, мне просто повезло, что он сделал несколько ошибок в нужный момент. Он подавал на матч и подарил мне гейм. Я особо ничего не сделал.

– 12 месяцев назад ты бы выиграл этот матч?

– Да, наверное. Я немного повзрослел в том смысле, что раньше предпочел бы остаться дома, чем быть здесь, понимаете? Если приехал – значит, буду бороться до конца. Если мне суждено проиграть – проиграю, это нормально. Но я хочу знать, что отдал все. Сегодня так и было.

Я мог проиграть 6:7, 4:6, мог проиграть в три сета. Я сказал себе: «Если проигрываю – значит проигрываю». Но я не приехал сюда, чтобы просто сдаться в первом матче, если что-то пойдет не так, – сказал Бублик в интервью на корте.

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАлександр Бублик
logoХуберт Хуркач
logoABN AMRO World Tennis Tournament
logoATP
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Верно сказал. Соперник сам отдал матч.
Ответ Alexsandr Golubev
Верно сказал. Соперник сам отдал матч.
Все мы сами отдаём мошенникам..
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Финал. Мбоко играет с Муховой
3 минуты назадLive
Кириос постригся налысо
21 минуту назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
50 минут назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
сегодня, 14:02Live
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
сегодня, 14:01
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем