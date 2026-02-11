Бублик прервал серию из шести поражений от Хуркача

10-я ракетка мира Александр Бублик победил Хуберта Хуркача на старте турнира в Роттердаме – 6:7(2), 7:6(1), 7:5. Во втором сете Хуркач не подал на матч, сделав три двойные ошибки.

Казахстанец прервал серию из шести поражений от Хуркача – последнюю победу над поляком он одержал на турнире в Дубае-2020. Теперь их баланс – 2:6.

Дальше Бублик сыграет Яном-Леннардом Штруффом .