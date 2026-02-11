Бублик прервал серию из шести поражений от Хуркача
10-я ракетка мира Александр Бублик победил Хуберта Хуркача на старте турнира в Роттердаме – 6:7(2), 7:6(1), 7:5. Во втором сете Хуркач не подал на матч, сделав три двойные ошибки.
Казахстанец прервал серию из шести поражений от Хуркача – последнюю победу над поляком он одержал на турнире в Дубае-2020. Теперь их баланс – 2:6.
Дальше Бублик сыграет Яном-Леннардом Штруффом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Бублик целенаправленно выпрашивал двойные и Хуркач любезно ему их предоставил
Вот молодец, психует но выигрывает, в отличии от Медведева, последнему надо поучиться)))
Смешно, Даня старше Саши меньше, чем на полтора года, но успел и шлем взять, и в 6 финалах сыграть с великими Надалем и Джоковичем по несколько раз, и итоговый взять, и первой ракеткой мира побыть, и кучу мастерсов выиграть, и все командные турниры взять со сборной России, и 6 лет подряд заканчивать год в топ 7 , а Бублик, при всём уважении, впервые стал 10-й ракеткой мира, и никаких вышеперечисленных трофеев не имеет, конечно, желаем ему добиться хотя бы толики успехов Даниила.
Три двойных, подавая на матч??? Это как вообще? Даже в женском теннисе такого не припомню. А тут высоченный Хуркач с хорошей подачей... Вопроски, однако...
