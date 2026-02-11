4

Бублик прервал серию из шести поражений от Хуркача

10-я ракетка мира Александр Бублик победил Хуберта Хуркача на старте турнира в Роттердаме – 6:7(2), 7:6(1), 7:5. Во втором сете Хуркач не подал на матч, сделав три двойные ошибки.

Казахстанец прервал серию из шести поражений от Хуркача – последнюю победу над поляком он одержал на турнире в Дубае-2020. Теперь их баланс – 2:6.

Дальше Бублик сыграет Яном-Леннардом Штруффом.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАлександр Бублик
logoХуберт Хуркач
logoABN AMRO World Tennis Tournament
logoATP
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бублик целенаправленно выпрашивал двойные и Хуркач любезно ему их предоставил
Вот молодец, психует но выигрывает, в отличии от Медведева, последнему надо поучиться)))
Ответ costa0545
Вот молодец, психует но выигрывает, в отличии от Медведева, последнему надо поучиться)))
Смешно, Даня старше Саши меньше, чем на полтора года, но успел и шлем взять, и в 6 финалах сыграть с великими Надалем и Джоковичем по несколько раз, и итоговый взять, и первой ракеткой мира побыть, и кучу мастерсов выиграть, и все командные турниры взять со сборной России, и 6 лет подряд заканчивать год в топ 7 , а Бублик, при всём уважении, впервые стал 10-й ракеткой мира, и никаких вышеперечисленных трофеев не имеет, конечно, желаем ему добиться хотя бы толики успехов Даниила.
Три двойных, подавая на матч??? Это как вообще? Даже в женском теннисе такого не припомню. А тут высоченный Хуркач с хорошей подачей... Вопроски, однако...
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Финал. Мбоко играет с Муховой
3 минуты назадLive
Кириос постригся налысо
21 минуту назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
50 минут назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
сегодня, 14:02Live
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
сегодня, 14:01
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем