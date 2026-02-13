Буэнос-Айрес (ATP). Баес играет с Бусе, Этчеверри, Дардери, Мартинес вышли в 1/4 финала, Фонсека, Берреттини выбыли
В Буэнос-Айресе проходит второй круг турнира ATP 250.
Маттео Берреттини уступил Виту Копршиве в Буэнос-Айресе.
Сетка турнира здесь.
IEB+ Argentina Open
Буэнос-Айрес, Аргентина
9 – 15 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 675 310 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Что-то топ поколения не тащи
Жуан Фонсека потерпел 3-е поражение подряд,если не считать поражение в выставочном матче.
