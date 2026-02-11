5

Коко Гауфф: «В пятисетовом формате мы бы играли до пяти утра каждый день»

Пятая ракетка мира Коко Гауфф высказалась о предложении директора Australian Open Крэйга Тайли ввести пятисетовый формат у женщин с четвертьфиналов с 2027 года.

«Смогу ли я играть в пятисетовом формате? Наверное, да. А хочу ли? Это же очень долго. С точки зрения зрителя, мне кажется, это будет слишком – уже сейчас матчи затягиваются, а если женщины тоже будут играть до трех побед…

Моя позиция, честно говоря, нейтральная. Если вводить пятисетовики, то на весь турнир. Мы не должны менять формат с четвертьфиналов. Мне кажется, правила должны быть одинаковыми на протяжении всего турнира.

Мне нравится нынешний формат. Пятисетовики – это неплохо, но, честно говоря, мне все равно. Сейчас все устраивает, ведь я могу приходить домой вовремя. В пятисетовом формате мы бы играли до пяти утра каждый день», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

«Мне нужно хорошо выглядеть на корте». Детали жизни теннисистов от Анны Калинской

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoКоко Гауфф
logoWTA
logoКрэйг Тайли
logoAustralian Open
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
разумеется, с учётом качества женских подач часто доезжали бы до пяти утра

симптоматично, что говорит это Коко Двойная Гауфф
Коко хочет двойной оклад при двойных! Спонсор чипсы Лайс
С точки зрения зрителей сетик бы сгоняли для разогрева публики перед мужскими матчами и нормуль
Вот бы сделали пятисетовые матчи, очень хочется посмотреть, как они будут играть и до скольки утра)))
Как за равноправие по финансам, то ДА, как за пятисотовики, то не особо как-то желание есть.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Финал. Мбоко играет с Муховой
3 минуты назадLive
Кириос постригся налысо
21 минуту назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
50 минут назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
сегодня, 14:02Live
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
сегодня, 14:01
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем