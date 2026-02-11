Коко Гауфф: «В пятисетовом формате мы бы играли до пяти утра каждый день»

Пятая ракетка мира Коко Гауфф высказалась о предложении директора Australian Open Крэйга Тайли ввести пятисетовый формат у женщин с четвертьфиналов с 2027 года.

«Смогу ли я играть в пятисетовом формате? Наверное, да. А хочу ли? Это же очень долго. С точки зрения зрителя, мне кажется, это будет слишком – уже сейчас матчи затягиваются, а если женщины тоже будут играть до трех побед…

Моя позиция, честно говоря, нейтральная. Если вводить пятисетовики, то на весь турнир. Мы не должны менять формат с четвертьфиналов. Мне кажется, правила должны быть одинаковыми на протяжении всего турнира.

Мне нравится нынешний формат. Пятисетовики – это неплохо, но, честно говоря, мне все равно. Сейчас все устраивает, ведь я могу приходить домой вовремя. В пятисетовом формате мы бы играли до пяти утра каждый день», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

