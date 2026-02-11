  • Спортс
  • Бублик о Хуркаче: «И потом говорят, что у меня нет ритма. По сравнению с ним я ####### Джокович»
16

Бублик о Хуркаче: «И потом говорят, что у меня нет ритма. По сравнению с ним я ####### Джокович»

Бублик о Хуркаче: по сравнению с ним я ###### Джокович.

10-я ракетка мира Александр Бублик высказался об уровне игры Хуберта Хуркача во время матча первого круга в Роттердаме – 6:7(2), 7:6(1), идет решающий сет. Во второй партии казахстанец отыграл подачу на матч.

Во втором сете при счете 4:4 Бублик сказал тренеру: «И потом говорят, что у меня нет ритма. По сравнению с ним я ####### Джокович».

Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
с победой, Ноле!
По факту, после 6 поражений подряд от поляка,перевернул уже почти проигранный матч, 2 очка оставалось Хуркачу на своей подаче ( 91% на первой ) до победы в матче во 2-м сете, буки давали 10 к 1, а матч выиграл Саша, молодец.
Он пьяный выходит играть?
Ответ Roman
Он пьяный выходит играть?
Ага прикинь, и обыгрывает проф теннисистов первой двадцатки
Когда трезвый играть начнет будет просто Джокович без ######
Видимо Хуркач выводит Бублика своим спокойствием.
Ему надо подумать Сборник цитат Саши Бублика выпустить после карьеры....
Неправильно вы заголовок делаете. Надо так: Бублик: ####### Джокович
Комментарий удален пользователем
Ответ Nottingham Forest
Комментарий удален пользователем
Как же Бублик будут дальше играть после этого...
Ответ zzzeeerrrooo
Как же Бублик будут дальше играть после этого...
Комментарий удален пользователем
Александр Бубликович
Выиграл - молодец, если бы проиграл - был бы ##### ######.
