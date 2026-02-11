Бублик о Хуркаче: «И потом говорят, что у меня нет ритма. По сравнению с ним я ####### Джокович»

Бублик о Хуркаче: по сравнению с ним я ###### Джокович.

10-я ракетка мира Александр Бублик высказался об уровне игры Хуберта Хуркача во время матча первого круга в Роттердаме – 6:7(2), 7:6(1), идет решающий сет. Во второй партии казахстанец отыграл подачу на матч.

Во втором сете при счете 4:4 Бублик сказал тренеру: «И потом говорят, что у меня нет ритма. По сравнению с ним я ####### Джокович ».

