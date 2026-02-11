Бублик по ходу матча с Хуркачем: «В сетке куча идиотов – 22 человека, а мне достался именно он»

Бублик высказался о неудачной жеребьевке во время матча с Хуркачем.

10-я ракетка мира Александр Бублик играет с Хубертом Хуркачем в первом круге турнира в Роттердаме – 6:7(2), идет второй сет.

На тай-брейке казахстанец выразил недовольство жеребьевкой: «В сетке куча идиотов – 22 человека, а мне достался именно он. Почему мне?»