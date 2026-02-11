  • Спортс
  • Бублик по ходу матча с Хуркачем: «В сетке куча идиотов – 22 человека, а мне достался именно он»
26

Бублик по ходу матча с Хуркачем: «В сетке куча идиотов – 22 человека, а мне достался именно он»

Бублик высказался о неудачной жеребьевке во время матча с Хуркачем.

10-я ракетка мира Александр Бублик играет с Хубертом Хуркачем в первом круге турнира в Роттердаме – 6:7(2), идет второй сет.

На тай-брейке казахстанец выразил недовольство жеребьевкой: «В сетке куча идиотов – 22 человека, а мне достался именно он. Почему мне?»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
26 комментариев
Для обладателя кучи мусорных водокачек и 0 шлемов/мастерсов у Бублика слишком завышенная самооценка. С какого-то бодуна возомнил себя королём тенниса 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Ещё и поднял руки на двойной соперника, дурачок какой-то.......
Хахахахаха!!! Боже наши только и делают что позорят своим быдлячьим поведением нас!!!! 😬😬😬
Ответ Никита Михайлов
Хахахахаха!!! Боже наши только и делают что позорят своим быдлячьим поведением нас!!!! 😬😬😬
Крепись, казах, это только начало!
Ответ Никита Михайлов
Хахахахаха!!! Боже наши только и делают что позорят своим быдлячьим поведением нас!!!! 😬😬😬
Рыбакина же тихая, а у мужчин кто самый тихий и спокойный?
Саша, хоть ты и клоун, но это не смешно, не льсти себе.
Бублик берега совсем попутал.
Бублик, ты не одинок, ещё есть такой же брат твой Медведев, ему тоже попался крайне неудобный француз в узких шортах, который его вынес, так что не надо тут ля-ля)))
За такие слова можно оказаться прижатым к стенке этими идиотами в раздевалке или общем душе))
не ну это перебор конечно
Что за дет сад Сань? Он мог попасться кому угодно. Это раз.
И два,это то что он отлетает от американцев с 130ой позицией в рейтинге.
Бери и обыгрывай, а не ной!
Ответ aQuagen
Что за дет сад Сань? Он мог попасться кому угодно. Это раз. И два,это то что он отлетает от американцев с 130ой позицией в рейтинге. Бери и обыгрывай, а не ной!
Красава! Собрался и додавил 💪🏻
Ответ aQuagen
Красава! Собрался и додавил 💪🏻
Сам с собой общаешься?
И самое интересное, что медиа не раскручивает такие цитаты, не мусолит потом. Наверное, не надо говорить, что есть игроки, у которых каждый чих обсасывается по кругу пока мозоль на языке все журналисты не натрут :)
Рекомендуем