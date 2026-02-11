Бублик по ходу матча с Хуркачем: «В сетке куча идиотов – 22 человека, а мне достался именно он»
Бублик высказался о неудачной жеребьевке во время матча с Хуркачем.
10-я ракетка мира Александр Бублик играет с Хубертом Хуркачем в первом круге турнира в Роттердаме – 6:7(2), идет второй сет.
На тай-брейке казахстанец выразил недовольство жеребьевкой: «В сетке куча идиотов – 22 человека, а мне достался именно он. Почему мне?»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
26 комментариев
И два,это то что он отлетает от американцев с 130ой позицией в рейтинге.
Бери и обыгрывай, а не ной!