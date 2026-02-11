Мирра Андреева упустила матчбол и проиграла Мбоко в третьем круге в Дохе
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева уступила Виктории Мбоко в третьем круге тысячника в Дохе – 3:6, 6:3, 6:7(5). В решающем сете при счете 5:4 россиянка упустила матчбол и не подала на матч.
Канадка, в свою очередь, одержала третью победу над топ-10 и второй раз вышла в четвертьфинал тысячника.
Дальше она встретится с победительницей матча Елена Рыбакина – Циньвэнь Чжэн.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Абсолютно равный матч с абсолютно равными шансами. Андреева и Мбоко вообще одинаковые до неразличимости.
Пару лет назад это бы точно был расизм.
Они подруги, знают друг друга как облупленные.
Чесноков накаркал, все ж нормально было.
Равный матч юниорок, но Мирре надо что то искать новое в игре и команде
Мирра уже сдоровее Соболя физически, а до сих пор не может сильно бить. Гром-баьа играющая в юниорский теннис стилистически. С Хингис её сравнивали, ну ну.
Может. И бьёт.( стала бить в последних играх) только крайне редко.. И бьёт ещё как! Раньше не понимал в чем её проблема, теперь понял -БОЯЗЛИВОСТЬ рисковать.
Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Теннис- это игра на грани мастерства и риска. Кто в нужный момент рискует, тот и создаёт себе шансы.
Мирра играла намного лучше, чем на АО, старалась не уходить в глухую оборону. Но работы предстоит еще много, в первую очередь в умении играть первым номером.
Хорошая была игра, Мбоко сейчас в отличной форме, поэтому шансы были у обеих, Мирре немного не повезло, всё решили 1-2 мяча...неприятно, что Мирра стала теряться в игре у сетки, всё же нужно продолжать играть пару...
Опять в слезах . Ладно : мама пожалеет!
Она прекрасно играет, видит игру, но невынужденные ошибки, это может быть судьбой вроде топовых теннисисток, Бенчич, Векич, которым эти ошибки и мешали быть в числе самых топов. Синнер так и был бы 10-12-ым, если бы не перестал бить по аутам, хотя играл неплохо.
Векич топовая?)..она топом никогда не была
По пониманию, видению игры, креативу она восококлассная теннисистка; стабильность, это компонент, который не всем под силу.
Сейчас будет самое трудное (защита очков на турнирах а Дубае и Индиан-Уэллсе), практически ясно, что Андреева их не подтвердит, по игре, нужно сейчас скорее поддержать Мирру, понятно она не супер играет сейчас, возможно и можно и нужно покритиковать по игре и за дело, но сейчас лучше поддержать.
Метревели можно слушать без картинки. Мастер есть мастер.
