Мирра Андреева упустила матчбол и проиграла Мбоко в третьем круге в Дохе

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева уступила Виктории Мбоко в третьем круге тысячника в Дохе – 3:6, 6:3, 6:7(5). В решающем сете при счете 5:4 россиянка упустила матчбол и не подала на матч.

Канадка, в свою очередь, одержала третью победу над топ-10 и второй раз вышла в четвертьфинал тысячника.

Дальше она встретится с победительницей матча Елена Рыбакина – Циньвэнь Чжэн .