Мирра Андреева упустила матчбол и проиграла Мбоко в третьем круге в Дохе

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева уступила Виктории Мбоко в третьем круге тысячника в Дохе – 3:6, 6:3, 6:7(5). В решающем сете при счете 5:4 россиянка упустила матчбол и не подала на матч.

Канадка, в свою очередь, одержала третью победу над топ-10 и второй раз вышла в четвертьфинал тысячника.

Дальше она встретится с победительницей матча Елена РыбакинаЦиньвэнь Чжэн.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Абсолютно равный матч с абсолютно равными шансами. Андреева и Мбоко вообще одинаковые до неразличимости.
Ответ goodloser
Абсолютно равный матч с абсолютно равными шансами. Андреева и Мбоко вообще одинаковые до неразличимости.
Пару лет назад это бы точно был расизм.
Ответ goodloser
Абсолютно равный матч с абсолютно равными шансами. Андреева и Мбоко вообще одинаковые до неразличимости.
Они подруги, знают друг друга как облупленные.
Чесноков накаркал, все ж нормально было.
Равный матч юниорок, но Мирре надо что то искать новое в игре и команде
Мирра уже сдоровее Соболя физически, а до сих пор не может сильно бить. Гром-баьа играющая в юниорский теннис стилистически. С Хингис её сравнивали, ну ну.
Ответ Артик Москов
Мирра уже сдоровее Соболя физически, а до сих пор не может сильно бить. Гром-баьа играющая в юниорский теннис стилистически. С Хингис её сравнивали, ну ну.
Может. И бьёт.( стала бить в последних играх) только крайне редко.. И бьёт ещё как! Раньше не понимал в чем её проблема, теперь понял -БОЯЗЛИВОСТЬ рисковать.
Ответ Владимир Заварухин
Может. И бьёт.( стала бить в последних играх) только крайне редко.. И бьёт ещё как! Раньше не понимал в чем её проблема, теперь понял -БОЯЗЛИВОСТЬ рисковать.
Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Теннис- это игра на грани мастерства и риска. Кто в нужный момент рискует, тот и создаёт себе шансы.
Мирра играла намного лучше, чем на АО, старалась не уходить в глухую оборону. Но работы предстоит еще много, в первую очередь в умении играть первым номером.
Хорошая была игра, Мбоко сейчас в отличной форме, поэтому шансы были у обеих, Мирре немного не повезло, всё решили 1-2 мяча...неприятно, что Мирра стала теряться в игре у сетки, всё же нужно продолжать играть пару...
Опять в слезах . Ладно : мама пожалеет!
Она прекрасно играет, видит игру, но невынужденные ошибки, это может быть судьбой вроде топовых теннисисток, Бенчич, Векич, которым эти ошибки и мешали быть в числе самых топов. Синнер так и был бы 10-12-ым, если бы не перестал бить по аутам, хотя играл неплохо.
Ответ Volodka
Она прекрасно играет, видит игру, но невынужденные ошибки, это может быть судьбой вроде топовых теннисисток, Бенчич, Векич, которым эти ошибки и мешали быть в числе самых топов. Синнер так и был бы 10-12-ым, если бы не перестал бить по аутам, хотя играл неплохо.
Векич топовая?)..она топом никогда не была
Ответ AFP1
Векич топовая?)..она топом никогда не была
По пониманию, видению игры, креативу она восококлассная теннисистка; стабильность, это компонент, который не всем под силу.
Сейчас будет самое трудное (защита очков на турнирах а Дубае и Индиан-Уэллсе), практически ясно, что Андреева их не подтвердит, по игре, нужно сейчас скорее поддержать Мирру, понятно она не супер играет сейчас, возможно и можно и нужно покритиковать по игре и за дело, но сейчас лучше поддержать.
Метревели можно слушать без картинки. Мастер есть мастер.
