Коччаретто – второй лаки-лузер в истории, дошедший до четвертьфинала WTA 1000

57-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто обыграла Энн Ли в третьем круге турнира в Дохе – 7:6(5), 5:7, 6:4.

25-летняя итальянка впервые вышла в 1/4 финала тысячника. Она повторила лучший результат, достигнутый лаки-лузером на турнире WTA 1000 с момента введения формата в 2009 году – в Торонто-2024 до этой стадии дошла Тэйлор Таунсенд .

По итогам турнира она вернется в топ-50.

За выход в полуфинал она поборется Аленой Остапенко .