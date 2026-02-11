Стефанос Циципас: «Вам не нужны все ответы. Просто нужна смелость продолжать задавать более правильные вопросы»

Стефанос Циципас рассказал, почему важно задавать правильные вопросы.

32-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился мыслью о том, как важны правильные вопросы.

«Вам не нужны все ответы. Просто нужна смелость продолжать задавать более правильные вопросы», – твитнул грек.

