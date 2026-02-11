Паолини о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Не считаю это хорошей идеей – мы физически устроены иначе»

Паолини о пятисетовиках у женщин на Australian Open: не считаю это хорошей идеей.

Восьмая ракетка мира Жасмин Паолини отреагировала на предложение директора Australian Open Крэйга Тайли ввести пятисетовый формат у женщин со следующего года.

«На данный момент я не считаю это хорошей идеей. Честно говоря, возможно, логичнее было бы, наоборот, сократить формат у мужчин – скажем, до четвертьфиналов [играть трехсетовики вместо пятисетовиков]. Не знаю. Конечно, пятисетовые матчи часто получаются зрелищными, но сам турнир очень тяжелый. Мы видели, что даже для мужчин Australian Open оказался серьезным испытанием. Может быть, начиная с четвертьфиналов – это еще можно обсуждать.

Но для женщин, на мой взгляд, это не лучший вариант. Мы физически устроены иначе. Если для мужчин турнир оказался сложным с точки зрения нагрузки, то нам, с учетом физиологических особенностей, будет еще тяжелее. Это не преувеличение – мы просто по-другому сложены», – сказала итальянка на пресс-конференции в Дохе.