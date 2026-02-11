  • Спортс
3

Паолини о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Не считаю это хорошей идеей – мы физически устроены иначе»

Паолини о пятисетовиках у женщин на Australian Open: не считаю это хорошей идеей.

Восьмая ракетка мира Жасмин Паолини отреагировала на предложение директора Australian Open Крэйга Тайли ввести пятисетовый формат у женщин со следующего года.

«На данный момент я не считаю это хорошей идеей. Честно говоря, возможно, логичнее было бы, наоборот, сократить формат у мужчин – скажем, до четвертьфиналов [играть трехсетовики вместо пятисетовиков]. Не знаю. Конечно, пятисетовые матчи часто получаются зрелищными, но сам турнир очень тяжелый. Мы видели, что даже для мужчин Australian Open оказался серьезным испытанием. Может быть, начиная с четвертьфиналов – это еще можно обсуждать.

Но для женщин, на мой взгляд, это не лучший вариант. Мы физически устроены иначе. Если для мужчин турнир оказался сложным с точки зрения нагрузки, то нам, с учетом физиологических особенностей, будет еще тяжелее. Это не преувеличение – мы просто по-другому сложены», – сказала итальянка на пресс-конференции в Дохе.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
3 комментария
А равные призовые вы брать иначе не устроены?
Ответ Jesse Boy
А равные призовые вы брать иначе не устроены?
таковы бабы, баблишко всегда хотят урвать не впахивая как мужик))
А казалось такой формат итальянке подошел бы, чисто перебегать может
Материалы по теме
Циньвэнь Чжэн: «Я не боюсь играть пятисетовики»
10 февраля, 16:29
Анисимова о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Мне однозначно комфортнее трехсетовый формат»
10 февраля, 10:30
Швентек о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Не думаю, что в этом есть смысл»
10 февраля, 08:59
Рыбакина о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Не уверена, что качество матчей останется на том же уровне»
10 февраля, 07:13
Йович о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Если это окончательное решение, я не против»
7 февраля, 13:11
Доха (WTA). Финал. Мбоко играет с Муховой
1 минуту назадLive
Кириос постригся налысо
19 минут назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
48 минут назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
58 минут назадLive
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
59 минут назад
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
