  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • 40-летний Вавринка обыграл 17-летнего Бугарда в Роттердаме. Это второй по разнице в возрасте матч уровня ATP с 1990 года
3

40-летний Вавринка обыграл 17-летнего Бугарда в Роттердаме. Это второй по разнице в возрасте матч уровня ATP с 1990 года

40-летний Вавринка обыграл 17-летнего Бугарда на турнире в Роттердаме.

106-я ракетка мира Стэн Вавринка (WC) обыграл №1048 Тейса Бугарда (LL) в первом круге в Роттердаме – 6:3, 6:4.

Вавринке 40 лет, Бугарду – 17. Их разница в возрасте составляет 23 года и 100 дней.

Это второй по разнице в возрасте матч уровня ATP с 1990 года. В 2011-м в Вене рекорд установили 44-летний Томас Мустер и 18-летний Доминик Тим. Тогда Тим победил 6:2, 6:3.

Рекорд Открытой эры был установлен в Майами в 1977-м. Тогда 23-летний Джон Уитлингер обыграл 63-летнего Гарднара Маллоя – 6:0, 6:1.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
logoСтэн Вавринка
logoATP
logoДоминик Тим
logoТомас Мустер
logoABN AMRO World Tennis Tournament
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
рекорд когда 63 летний Маллой играл это сильно
Ответ AFP1
рекорд когда 63 летний Маллой играл это сильно
Удивительно, что он гейм ухитрился зацепить в таком то возрасте!
Хотя, может быть, соперник дал взять старику гейм престижа))
Американец Маллой прожил почти 103 года...начал играть в 1934, на чемпионате США в 1936.. выступал еще в 52 года на Уимблдоне, был первой ракеткой США в одиночке, 7 в мире по итогам года, выиграл 5 турниров БШ в паре.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кириос постригся налысо
15 минут назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
44 минуты назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
54 минуты назадLive
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
55 минут назад
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Дубай (WTA). Андреева попала в четверть к Анисимовой, Александрова – к Пегуле, Калинская сыграет с Остапенко и может выйти на Гауфф
сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем