40-летний Вавринка обыграл 17-летнего Бугарда в Роттердаме. Это второй по разнице в возрасте матч уровня ATP с 1990 года

40-летний Вавринка обыграл 17-летнего Бугарда на турнире в Роттердаме.

106-я ракетка мира Стэн Вавринка (WC) обыграл №1048 Тейса Бугарда (LL) в первом круге в Роттердаме – 6:3, 6:4.

Вавринке 40 лет, Бугарду – 17. Их разница в возрасте составляет 23 года и 100 дней.

Это второй по разнице в возрасте матч уровня ATP с 1990 года. В 2011-м в Вене рекорд установили 44-летний Томас Мустер и 18-летний Доминик Тим . Тогда Тим победил 6:2, 6:3.

Рекорд Открытой эры был установлен в Майами в 1977-м. Тогда 23-летний Джон Уитлингер обыграл 63-летнего Гарднара Маллоя – 6:0, 6:1.