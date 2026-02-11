Саккари впервые за два года вышла в 1/4 финала тысячника
Мария Саккари вышла в четвертьфинал в Дохе.
Экс-третья ракетка мира обыграла Варвару Грачеву со счетом 7:6(3), 6:0.
Гречанка вышла в четвертьфинал на тысячнике впервые с турнира в Майами в 2024-м.
В целом она 16-й раз дошла до восьмерки лучших на тысячнике. Дальше она сыграет с Игой Швентек или Дарьей Касаткиной.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Саккари в этом году выглядит неплохо.
Вату катала и накатала
