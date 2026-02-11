Саккари впервые за два года вышла в 1/4 финала тысячника

Мария Саккари вышла в четвертьфинал в Дохе.

Экс-третья ракетка мира обыграла Варвару Грачеву со счетом 7:6(3), 6:0.

Гречанка вышла в четвертьфинал на тысячнике впервые с турнира в Майами в 2024-м.

В целом она 16-й раз дошла до восьмерки лучших на тысячнике. Дальше она сыграет с Игой Швентек или Дарьей Касаткиной .