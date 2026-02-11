Анна Калинская: «Злюсь, когда тренируюсь с мужчинами и не могу их обыграть. Там просто другой уровень»

Калинская о ремейке «Битвы полов»: это было шоу.

Анна Калинская в интервью Елене Весниной высказалась о тренировках в межсезонье и выставочном матче в Дубае, в котором Ник Кириос обыграл Арину Соболенко 6:3, 6:3.

Эта встреча стала ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс (американка тогда победила 6:4, 6:3, 6:3).

– Программу тренировок тебе прописывает Пата [Патрисия Тарабини, тренер]?

– В начале, конечно, я встречаюсь с командой до начала работы – за пару дней. Мне показывает план фитнес-тренер. Перед этим они разговаривали с Пато, и потом уже Пато мне все показывает.

Вначале я начала с фитнеса – нужно втянуться после каникул (смеется). Я прохожу фитнес-план, читаю, какие у нас цели, как я буду прогрессировать, чего ожидать. И потом уже думаю, как совместить это с теннисом. Естественно, с первой недели каждый день хожу в зал и по чуть-чуть добавляю теннис.

– А ты тренируешься в Майами. Там кто-то еще есть из девочек, кто готовится так же, или ты в основном со спаррингами занимаешься?

– Там есть девочки, сейчас больше. Раньше все были в Боке [Бока-Ратоне], а я не очень хочу ездить 45 минут – час. Я уже наездилась в Москве (смеется).

Я редко тренируюсь с девочками. Люблю работать со своей командой, чтобы была максимальная приватность. Тренировалась один раз с подругой – с Кэти Макнелли . Она приезжала, мы отлично потренировались: не только играли розыгрыши, но и делали упражнения. Но это редкость.

Я люблю играть с парнями и соревнуюсь с ними. И Пато мне все время говорит: «Аня, успокойся» (смеется).

– Ты злишься, что не можешь обыграть парня?

– Да, я злюсь. Там просто уровень другой. Как Арина играла с Ником – поэтому очень тяжело соревноваться.

– Ты смотрела, кстати, этот матч?

– Я посмотрела потом хайлайты. Ну нет шансов.

– Ну что ты думаешь по поводу этого матча вообще в целом?

– Они все время на шаг впереди. Их очень сложно предугадать. У них разные вариации ударов. У нас максимум одна-две, если есть время, а у них – в один угол, в другой.

– Мне кажется, неправильно сделали, что у Арины была одна подача.

– Да, я узнала это в последний момент. Вначале я такая: «О, наверное, интересно будет», а потом, когда сказали, что будет одна подача, то это совсем...

– Какое-то вообще абсолютно не преимущество.

– И у нее еще корт был короче, но она подавала как обычно.

– Она не могла найти позицию для подачи. Мы же привыкли подавать с одной точки. А как, если корт короче? Мне кажется, наоборот, для Соболенко сделали все хуже. И все преимущество отдали Кириосу. Только в марте он играл на профессиональном турнире в Майами. Про него говорят сбитый летчик, который уже не очень тренируется, но это немного некорректно.

– Ну это было шоу. Не знаю, понравилось людям или нет, но в плане чего-то профессионального даже нельзя судить, – сказала Калинская в подкасте «Весна Зовет».

