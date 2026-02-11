  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Анна Калинская: «Злюсь, когда тренируюсь с мужчинами и не могу их обыграть. Там просто другой уровень»
7

Анна Калинская: «Злюсь, когда тренируюсь с мужчинами и не могу их обыграть. Там просто другой уровень»

Калинская о ремейке «Битвы полов»: это было шоу.

Анна Калинская в интервью Елене Весниной высказалась о тренировках в межсезонье и выставочном матче в Дубае, в котором Ник Кириос обыграл Арину Соболенко 6:3, 6:3.

Эта встреча стала ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс (американка тогда победила 6:4, 6:3, 6:3).

– Программу тренировок тебе прописывает Пата [Патрисия Тарабини, тренер]? 

– В начале, конечно, я встречаюсь с командой до начала работы – за пару дней. Мне показывает план фитнес-тренер. Перед этим они разговаривали с Пато, и потом уже Пато мне все показывает.

Вначале я начала с фитнеса – нужно втянуться после каникул (смеется). Я прохожу фитнес-план, читаю, какие у нас цели, как я буду прогрессировать, чего ожидать. И потом уже думаю, как совместить это с теннисом. Естественно, с первой недели каждый день хожу в зал и по чуть-чуть добавляю теннис. 

– А ты тренируешься в Майами. Там кто-то еще есть из девочек, кто готовится так же, или ты в основном со спаррингами занимаешься?

– Там есть девочки, сейчас больше. Раньше все были в Боке [Бока-Ратоне], а я не очень хочу ездить 45 минут – час. Я уже наездилась в Москве (смеется).

Я редко тренируюсь с девочками. Люблю работать со своей командой, чтобы была максимальная приватность. Тренировалась один раз с подругой – с Кэти Макнелли. Она приезжала, мы отлично потренировались: не только играли розыгрыши, но и делали упражнения. Но это редкость.

Я люблю играть с парнями и соревнуюсь с ними. И Пато мне все время говорит: «Аня, успокойся» (смеется).

– Ты злишься, что не можешь обыграть парня?

– Да, я злюсь. Там просто уровень другой. Как Арина играла с Ником – поэтому очень тяжело соревноваться.

– Ты смотрела, кстати, этот матч?

– Я посмотрела потом хайлайты. Ну нет шансов.

– Ну что ты думаешь по поводу этого матча вообще в целом?

– Они все время на шаг впереди. Их очень сложно предугадать. У них разные вариации ударов. У нас максимум одна-две, если есть время, а у них – в один угол, в другой.

– Мне кажется, неправильно сделали, что у Арины была одна подача.

– Да, я узнала это в последний момент. Вначале я такая: «О, наверное, интересно будет», а потом, когда сказали, что будет одна подача, то это совсем...

– Какое-то вообще абсолютно не преимущество.

– И у нее еще корт был короче, но она подавала как обычно.

– Она не могла найти позицию для подачи. Мы же привыкли подавать с одной точки. А как, если корт короче? Мне кажется, наоборот, для Соболенко сделали все хуже. И все преимущество отдали Кириосу. Только в марте он играл на профессиональном турнире в Майами. Про него говорят сбитый летчик, который уже не очень тренируется, но это немного некорректно.

– Ну это было шоу. Не знаю, понравилось людям или нет, но в плане чего-то профессионального даже нельзя судить, – сказала Калинская в подкасте «Весна Зовет».

«Битва полов» Соболенко и Кириоса – неуважение к истории тенниса и женскому спорту

Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» – что это вообще было?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoАрина Соболенко
logoНик Кириос
logoЕлена Веснина
logoАнна Калинская
logoКэтрин Макнелли
logoWTA
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень интересно, что она писала про вариативность мужиков, а скажем не про гораздо бОльшую скорость подачи. Может есть шанс еще хоть чуть-чуть, но приблизиться к ним за счет роста вариативности, типа играть не в 2 раза хуже мужиков, а всего в полтора .
Ответ uok
Очень интересно, что она писала про вариативность мужиков, а скажем не про гораздо бОльшую скорость подачи. Может есть шанс еще хоть чуть-чуть, но приблизиться к ним за счет роста вариативности, типа играть не в 2 раза хуже мужиков, а всего в полтора .
Тут много факторов. Выше и скорость первой, и вращения второй. На грунте ей можно эйсы во второй квадрат подавать. То же и про удары - тут больше дело не в скорости как таковой, а в сочетании ее с вращением, что у женщин редкость. Не зря Швентек Гарросы выигрывала. Но по мне один из главных факторов, где женщины сильно уступают - движение, игра в обороне. Общая и стартовая скорость.
Ответ uok
Очень интересно, что она писала про вариативность мужиков, а скажем не про гораздо бОльшую скорость подачи. Может есть шанс еще хоть чуть-чуть, но приблизиться к ним за счет роста вариативности, типа играть не в 2 раза хуже мужиков, а всего в полтора .
Именно скорость подачи не настолько уж больше у мужчин, и это не самое главное. Под, а то и за, 200 стабильно подавали Лисицки, леворукая Плишкова, сестры Уильямс, Венус в первую очередь, Петрова, Шафаржова и еще много кто, но с их подачами вполне себе играли. Причина в том, что мужчины не только подают сильно, но еще и добавляют серьезное вращение, что помогает к всему прочему лучше контролировать мяч, а значит подать точно, скрытно и вариативно. А женщины, если у них мяч быстро с подачи летит, подают плоско, предсказуемо и не всегда точно по месту. Исключение, Серена Уильямс, вот у нее была подача, похожая на мужскую, поэтому даже при мЕньшей скорости подача была куда опаснее подачи той же Лисицки, которая за 210 подачи имела. Собственно об этом Анна и пишет.
А кто же сомневался, что Калинская посмотрит Кириоса?
Ответ N.S.A.8.5
А кто же сомневался, что Калинская посмотрит Кириоса?
Она посмотрела "потом хайлайты". У себя в телефоне
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Финал. Мбоко играет с Муховой
1 минуту назадLive
Кириос постригся налысо
19 минут назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
48 минут назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
58 минут назадLive
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
59 минут назад
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем