Фриц об ударе из-за спины в матче с Гироном: «Выглядело эффектно, но, если честно, выполнить его не так уж и сложно»

Фриц об ударе из-за спины в матче с Гироном: это было не так уж и сложно.

Седьмая ракета мира Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Маркосом Гироном в первом круге в Далласе – 6:4, 5:7, 7:6(1).

«Знаю, это звучит безумно, потому что я ни разу не взял чужую подачу, но весь третий сет – лучший по качеству, который я провел на приеме. С точки зрения игры на приеме – это лучший мой сет за последние годы».

Также американец высказался об ударе из-за спины.

«Выглядело эффектно, но, если честно, выполнить такой удар не так уж и сложно. Получилось хорошо. Просто в той ситуации у меня, по сути, не было другого выбора. Я находился в движении, по инерции летел на прострел по линии, потерял равновесие – и это было единственное решение. Но да, эпизод вышел классный», – сказал американец.

видео
Всё, закончилась эпоха, можно не выкладывать видео из ТГ, без трёх букв вместо видео получаешь другие три буквы...
Ответ Waytoworld St
Всё, закончилась эпоха, можно не выкладывать видео из ТГ, без трёх букв вместо видео получаешь другие три буквы...
Да, без КВН никуда)
