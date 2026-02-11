Фриц об ударе из-за спины в матче с Гироном: «Выглядело эффектно, но, если честно, выполнить его не так уж и сложно»

Фриц об ударе из-за спины в матче с Гироном: это было не так уж и сложно.

Седьмая ракета мира Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Маркосом Гироном в первом круге в Далласе – 6:4, 5:7, 7:6(1).

«Знаю, это звучит безумно, потому что я ни разу не взял чужую подачу, но весь третий сет – лучший по качеству, который я провел на приеме. С точки зрения игры на приеме – это лучший мой сет за последние годы».

Также американец высказался об ударе из-за спины.

«Выглядело эффектно, но, если честно, выполнить такой удар не так уж и сложно. Получилось хорошо. Просто в той ситуации у меня, по сути, не было другого выбора. Я находился в движении, по инерции летел на прострел по линии, потерял равновесие – и это было единственное решение. Но да, эпизод вышел классный», – сказал американец.