Роттердам (ATP). Бублик, Де Минаур, Оже-Альяссим, Грикспор вышли в 1/4 финала, Хачанов, Циципас выбыли
В Роттердаме проходит второй круг турнира ATP 500.
Тэллон Грикспор обыграл Кентена Алиса во втором круге в Роттердаме.
Сетка турнира здесь.
ABN AMRO Open
Роттердам, Нидерланды
9 – 15 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 462 660 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Что делает Карен? Правильно, идет пешком принимать следующую подачу 😂🤡