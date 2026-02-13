  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Роттердам (ATP). Бублик, Де Минаур, Оже-Альяссим, Грикспор вышли в 1/4 финала, Хачанов, Циципас выбыли
Роттердам (ATP). Бублик, Де Минаур, Оже-Альяссим, Грикспор вышли в 1/4 финала, Хачанов, Циципас выбыли

В Роттердаме проходит второй круг турнира ATP 500.

Тэллон Грикспор обыграл Кентена Алиса во втором круге в Роттердаме.

ABN AMRO Open

Роттердам, Нидерланды

9 – 15 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 462 660 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Мунар делает средний укороченый, мяч падает с высоким отскоком.

Что делает Карен? Правильно, идет пешком принимать следующую подачу 😂🤡
Ботик один из самых тонких, умных игроков в туре. Мешают эмоции и природная застенчивость.
Мунар - топ, как раскрылся в поседние 15 месяцев
На классе Ботик греческого туриста закрывает 😀
Немного не в этой ветке, но, в Далласе Чилич выиграл свой матч забрав 100% очков на первой подаче-38/38.
Хасанов, что же с тобой не так? Так мучаться с пузатым Мунаром, еще и проиграть сет - это ужас
У Хачанова редкий талант сливаться всяким лузерам. Армянский гений!
Пришло в голову - этот Ботик был бы лучшим тренером для Цыпаса.
Видно, что Саша не в лучшей форме, вяловатая игра, но уровень вырос, соперники тяжёлые ( Хуркач вёл 6-1 в личке , Штруфф 4-1 ) , немец опасен , когда подача летит и удары в корт попадают, сегодня так и было, но в ключевые моменты Бублик сыграл отлично ( тай и концовку 3-го сета ), при этом подача не шла, всего 51% первой ( в этом году в среднем 67% ) . Дальше Муньяр , который тоже не подарок.
Ответ бизе
Видно, что Саша не в лучшей форме, вяловатая игра, но уровень вырос, соперники тяжёлые ( Хуркач вёл 6-1 в личке , Штруфф 4-1 ) , немец опасен , когда подача летит и удары в корт попадают, сегодня так и было, но в ключевые моменты Бублик сыграл отлично ( тай и концовку 3-го сета ), при этом подача не шла, всего 51% первой ( в этом году в среднем 67% ) . Дальше Муньяр , который тоже не подарок.
какие тяжёлые:) немцу 36 лет(он в молодые годы не блистал один титул) как бы игрок десятки должен закрывать его с закрытыми глазами
Ответ dinamo39
какие тяжёлые:) немцу 36 лет(он в молодые годы не блистал один титул) как бы игрок десятки должен закрывать его с закрытыми глазами
Это спорт, никто, никому и ничего не должен, Штруфф в 2023 году провёл лучший сезон в карьере и был в топ 30, играет не возраст, а человек, ему всегда не хватало стабильности ( на весь турнир ) , но в отдельном матче он мог обыграть почти любого, потому что играет только в атаку, отлично подаёт и бежит к сетке, это является определяющим, а не рейтинг на бумаге.
Стёпа выглядит очень больным. Невооруженным глазом видно, что у него серьезные проблемы со спиной. Эта осанка, движения при наклонах, как садится... Очень жаль его.
