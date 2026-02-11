Nike создала для Синнера эксклюзивный комплект ACG в единственном экземпляре

Четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Янник Синнер снялся в специальной фотосессии в одежде и обуви из линейки ACG (All Conditions Gear) бренда Nike.

ACG – аутдор-коллекция Nike, появившаяся в конце 1980-х годов. Изначально она разрабатывалась не для спорта или модных показов, а для сложных погодных условий: горы, холод, дождь, пересеченная местность.

Комплект для Синнера создан в рамках программы Nike Atelier – закрытого формата, в котором бренд разрабатывает индивидуальный образ под конкретного спортсмена с учетом его образа жизни, предпочтений и личной истории.

В него вошли:

Жилет с технологией A.I.R., которая автоматически регулирует теплоизоляцию в зависимости от внешних условий (аналогичная разработка ранее применялась в экипировке олимпийской сборной Nike);

Кроссовки ACG Zegama с усиленным водозащитным покрытием, предназначенные для холодной, влажной погоды и сложного рельефа – именно в такой обуви Синнер проводил детство в горах Южного Тироля;

Карабин-брелок в форме карты Альп – символическая деталь, отсылающая к корням спортсмена и его любви к горной местности.

Комплект полностью уникален и существует в единственном экземпляре.

