Доха (WTA). Калинская, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала, Андреева выбыла

В Дохе прошел третий круг турнира WTA 1000.

Мирра Андреева проиграла Виктории Мбоко в третьем круге тысячника в Дохе.

Анна Калинская обыграла Элину Свитолину.

Сетка турнира здесь.

Qatar TotalEnergies Open 2026

Доха, Катар

8 – 14 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Анюта я верил!!!!🥰🥰🥰🥰🥰 Поставьте мне лайки))))
Ответ Никита Михайлов
Анюта я верил!!!!🥰🥰🥰🥰🥰 Поставьте мне лайки))))
Продолжай и дальше ̶н̶ы̶т̶ь̶ верить, что без шансов. Видишь срабатывает.)
Ответ Rygeek
Продолжай и дальше ̶н̶ы̶т̶ь̶ верить, что без шансов. Видишь срабатывает.)
А то, вон кое-кто той же тактики в отношении Иги придерживается уже давно - результат налицо. Иван опять же, действуя методом от противного, это правило тоже подтверждает :-)
Мирра и Данька прям близнецы: оба истерички и унылый бадминтон без форхенда.
Все правильно Чесноков с Кафельниковым говорили. Игрой от обороны больших побед не стоит ожидать.
Ответ Павел Сергеевич_1116763288
Все правильно Чесноков с Кафельниковым говорили. Игрой от обороны больших побед не стоит ожидать.
Гауфф им обоим привет передаёт. Или вы полагаете, что раз она девушка габаритная, то в атаку играла?
Ответ Anouck
Гауфф им обоим привет передаёт. Или вы полагаете, что раз она девушка габаритная, то в атаку играла?
У Корри с форхендом нет никаких проблем. И высокие удары эти беспонтовые не использует.
Молодец Калинка, выбила кacтрюлю!
Как же уже достали эти слезы. Пора взрослеть. 19 лет скоро!
Вот это хорошая победа, принципиальная
Прикол. Сегодня Касаткина играет агрессивнее и лучше разгоняет мяч, чем Андреева :) вообще супер играет
Да Мбоко то поталантливей
Ай, да Аннушка❤️
Матч с Муховой будет огонь. Но шансы на пф хорошие
Ответ z0rg
Матч с Муховой будет огонь. Но шансы на пф хорошие
Мухова тоже у Ани 3:0 ведёт (при этом дважды россиянка цепляла сет) - неплохо было бы чуть-чуть личку подравнять, конечно, но простым матч точно не будет для Калинской.
Ответ Anouck
Мухова тоже у Ани 3:0 ведёт (при этом дважды россиянка цепляла сет) - неплохо было бы чуть-чуть личку подравнять, конечно, но простым матч точно не будет для Калинской.
Ну там 2 из 3 матчей были в 2018 году (вообще на итф) и 2020 году (шлем). Из относительно недавнего - 1/4 в памятном Нинбо, где Каролина выиграла в трёх, а потом снялась против Мирры проиграв первый сет. Сейчас уже другие реалии
