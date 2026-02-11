Мбоко о матче со Звонаревой: «На корте совершенно не чувствовалось, что я играю против 41-летней теннисистки»

19-летняя Мбоко высказалась о победе над 41-летней Звонаревой.

13-я ракетка мира Виктория Мбоко прокомментировала победу над Верой Звонаревой во втором круге в Дохе – 6:4, 6:4.

«Я старалась относиться к этому матчу так же, как к любому другому. Я не хотела думать о разнице в возрасте, потому что на корте совершенно не чувствовалось, что я играю против 41-летней теннисистки.

Вера показала действительно отличный теннис, и мы точно увидим еще много ее матчей. Ее рейтинг совсем не отражает уровень, на котором она играет сейчас.

Я знаю Веру – она ветеран тура. Она демонстрирует очень качественный теннис и заставила меня идти на риск, пробивать по-настоящему сложные мячи. Но я рада, что смогла довести матч до победы и выйти в следующий круг».

Также канадка поделилась настроем на встречу против Мирры Андреевой , которой она уступила в финале пятисотника в Аделаиде.

«Честно, для меня это не имеет большого значения. Сейчас другой корт, другая страна, каждый день ощущается по-разному. Я стараюсь воспринимать это как новый матч и не зацикливаться на предыдущем результате – независимо от того, выиграла я тогда или проиграла.

Она очень сильная соперница. У нее совсем другая игра, и она точно заставит меня работать на пределе. Сейчас я просто хочу отдохнуть, а завтра посмотрим, что будет».