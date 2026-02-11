Чилич о 600-й победе в карьере: «Это говорит о моей преданности теннису»

Марин Чилич поделился эмоциями от 600-й победы в карьере. Он обыграл Лернера Тьена в первом круге пятисотника в Далласе – 7:5, 7:6(4).

«Замечательный день. Последние два года были очень тяжелыми [из-за травм]. Мне пришлось бороться со многими трудностями. Я очень рад достижению этой отметки. Это говорит о моей преданности теннису».

Также хорват прокомментировал то, что из действующих теннисистов только он и Новак Джокович преодолели отметку в 600 побед.

«Конечно, это приятно, но он слишком далеко впереди (у Джоковича 1168 побед – Спортс’’). Это, скорее, признание длительности нашей карьеры и того, сколько лет мы провели в туре. У нас было немало отличных сезонов. Бывают и сложные периоды – через многое приходится пройти. Но страсть, стремление и характер остаются. Именно это и помогло мне дойти до этой отметки».