2

Чилич о 600-й победе в карьере: «Это говорит о моей преданности теннису»

Марин Чилич поделился эмоциями от 600-й победы в карьере. Он обыграл Лернера Тьена в первом круге пятисотника в Далласе – 7:5, 7:6(4). 

«Замечательный день. Последние два года были очень тяжелыми [из-за травм]. Мне пришлось бороться со многими трудностями. Я очень рад достижению этой отметки. Это говорит о моей преданности теннису».

Также хорват прокомментировал то, что из действующих теннисистов только он и Новак Джокович преодолели отметку в 600 побед.

«Конечно, это приятно, но он слишком далеко впереди (у Джоковича 1168 побед – Спортс’’). Это, скорее, признание длительности нашей карьеры и того, сколько лет мы провели в туре. У нас было немало отличных сезонов. Бывают и сложные периоды – через многое приходится пройти. Но страсть, стремление и характер остаются. Именно это и помогло мне дойти до этой отметки».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoМарин Чилич
logoЛернер Тьен
logoНовак Джокович
logoDallas Open
logoATP
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Чилич, отличная карьера, будь здоров, играй пока есть еще энтузиазм.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чилич одержал 600-ю победу на уровне тура
10 февраля, 20:21
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Финал. Мбоко играет с Муховой
38 секунд назадLive
Кириос постригся налысо
18 минут назадФото
Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Чиличем, Шелтон – с Шаповаловым
47 минут назад
Роттердам (ATP). 1/2 финала. Де Минаур играет с Эмбером, Бублик встретится с Оже-Альяссимом
57 минут назадLive
Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Этчеверри встретится с Серундоло, Баес – с Дардери
58 минут назад
25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
сегодня, 13:39
Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
сегодня, 12:26
Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
сегодня, 11:49
Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
сегодня, 11:06
Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
сегодня, 10:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем