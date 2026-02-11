Сегодня 30-летие Даниила Медведева

11 февраля 30 лет исполняется Даниилу Медведеву .

Россиянин – чемпион US Open-2021, еще на пяти турнирах «Большого шлема» он играл в финале. В феврале 2022-го Медведев стал первой ракеткой мира.

Всего у него 22 титула уровня основного тура – причем все он выиграл на разных турнирах. Кроме того, он выигрывал Кубок Дэвиса .

Место Даниила Медведева в истории российского тенниса