Сегодня 30-летие Даниила Медведева

11 февраля 30 лет исполняется Даниилу Медведеву.

Россиянин – чемпион US Open-2021, еще на пяти турнирах «Большого шлема» он играл в финале. В феврале 2022-го Медведев стал первой ракеткой мира.

Всего у него 22 титула уровня основного тура – причем все он выиграл на разных турнирах. Кроме того, он выигрывал Кубок Дэвиса.

Место Даниила Медведева в истории российского тенниса

уже и Медведев ветеран. а молодого поколения что-то не видать...(
Тридцатник - уже большой, солидный и степенный. Уже не поистеришь на судью из-за мячей как в двадцать. Ведь, правда? Скажи, что правка, ну, пожалуйста. В общем, желаю спокойствия, рассудительности и сдержанности на корте, а с этим концентрации на розыгрышах без распыления на истерики.
И много того, что он часто просит жестикуляцией..
"Всего у него 21 титул уровня основного тура" - 22 титула.
Только кажется монетки судье на уиме сыпал, а уже тридцатник... Как быстро время идёт.
С Днем Рождения!Успехов!
Как 30 лет? Он же только что молодой на Уимблдоне дебютировал
Поздравления Дане👍💐💥‼️
В этот день и водка не во вред.
Здоровья и новых побед. Украшение рутинного теннисного тура. ... Мой любимец
Все таки хорошая карьера у него была. Шлем, 1я строчка рейтинга , куча мастерсов. Спасибо, Даня, за крутые матчи. Надеюсь, еще выстрелишь
