Буэнос-Айрес (ATP). Берреттини, Уго Карабелли, Навоне вышли во 2-й круг, Альтмайер выбыл
В Буэнос-Айресе прошел первый круг турнира ATP 250.
Дамир Джумхур уступил Уго Делльену в первом круге в Буэнос-Айресе.
Сетка турнира здесь.
IEB+ Argentina Open
Буэнос-Айрес, Аргентина
9 – 15 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 675 310 долларов
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
бусе гений, такой камбэк сделал) перуанский маг
Так Бусэ ж не выбыл
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем