Даллас (ATP). Фриц, Шелтон, Шаповалов, Чилич, Пол вышли во 2-й круг, Димитров выбыл
В Далласе прошел первый круг турнира ATP 500.
Себастьян Корда обыграл Майкла Чжэна в первом круге в Далласе.
Сетка турнира здесь.
Nexo Dallas Open
Даллас, США
9 – 15 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Даже старая хорватская колонча способна обыгрывать тьена, ха-ха, Медведев...
Что с Коболли? Алькарас из него в предсезонке всю душу вытащил? Уже который раз летит без шансов всяким днарям и ноунеймам.
Может чуть звезду поймал
Даниилу надо поучиться у Чилича, как с Тьеном играть)
Ну дела! Отыграл Тьен 2 матчбола на своей подаче и на подаче Чилича, дотянул до тайбрейка и всё-таки не смог:( по делу проиграл, сегодня Чилич был лучше.
Молодой перспективный хорватский теннисист переиграл некстгена
До счета 5-5 Лёрнер поддавливал Чилича своими плотными активными приёмами, а потом просто как по щелчку развалился на своей подаче и продул сет.
Вуков: «Томми добавь энергию»
Теранс Атман потерпел 4-е поражение подряд.
Лёрнер двойных уже пачку выдал, да ещё и на БП. Явно не в своей тарелке себя чувствует с Чиличем, который прям хорошо играет. Впервые вижу, как Тьенчик проявляет эмоции в матче :)
Не дал Тьен старичку Чиличу подать на матч.
