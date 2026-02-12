  • Спортс
  • Роттердам (ATP). Хачанов, Бублик, Оже-Альяссим, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев выбыл
Роттердам (ATP). Хачанов, Бублик, Оже-Альяссим, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев выбыл

В Роттердаме прошел первый круг турнира ATP 500.

Даниил Медведев уступил Юго Эмберу в первом круге в Роттердаме.

Карен Хачанов победил Йеспера де Йонга.

Сетка турнира здесь.

ABN AMRO Open

Роттердам, Нидерланды

9 – 15 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 462 660 евро

Крытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Да не, уже хватит, сил нет. Сколько лет поддерживаю Даню, но, кажется, есть предел. Ладно игра, но смотреть каждый раз чуть что не так за его соплями, детскими истериками, психозами - абсурд. При этом уйма матчей слита не из за какой то шикарной игры соперников, а потому что сам Медведев занимается вот таким, а не концентрируется на каждом мяче.
Спекся.
Ответ arspurs9
Да не, уже хватит, сил нет. Сколько лет поддерживаю Даню, но, кажется, есть предел. Ладно игра, но смотреть каждый раз чуть что не так за его соплями, детскими истериками, психозами - абсурд. При этом уйма матчей слита не из за какой то шикарной игры соперников, а потому что сам Медведев занимается вот таким, а не концентрируется на каждом мяче. Спекся.
Уго ему в третьем сете 2 раза на подаче дал 0-40 - что тебе еще надо для брейка???
Эх.
Ответ arspurs9
Да не, уже хватит, сил нет. Сколько лет поддерживаю Даню, но, кажется, есть предел. Ладно игра, но смотреть каждый раз чуть что не так за его соплями, детскими истериками, психозами - абсурд. При этом уйма матчей слита не из за какой то шикарной игры соперников, а потому что сам Медведев занимается вот таким, а не концентрируется на каждом мяче. Спекся.
Меня Даня добил, когда в прошлом году в первом круге проиграл на us open французу Бонзи и его отвратительное поведение с показом минета, тогда все границы перешёл, после этого всё, я его уже не могу смотреть, только слежу за результатами, но хороших вряд ли будут, так как он ничего кардинально не меняет в игре, плывёт по течению, не более)))
Медведь ухитряется из 1 круга пятисотника делать чуть ли не финал Шлема))
Ну, проиграешь - и что страшного? Этот турнир ты уже брал..
Из-за чего нервничать то?
Ответ Антон Тимофеев
Медведь ухитряется из 1 круга пятисотника делать чуть ли не финал Шлема)) Ну, проиграешь - и что страшного? Этот турнир ты уже брал.. Из-за чего нервничать то?
Потому что дело не в турнире, а в нем самом.
Ответ Olya B.
Потому что дело не в турнире, а в нем самом.
100%
Надо ему сказать, что Умбер играет этими же мячами…
Ну, пока ничего удивительного((
Умбер - тут фаворит.
Ответ Антон Тимофеев
Ну, пока ничего удивительного(( Умбер - тут фаворит.
С учётом травмы, о которой до этого говорилось, и статистики - пожалуй, так оно и есть.
Дважды не брякнуть с 0:40,какой же у медведя комплекс перед французами
Ответ Десятый номер
Дважды не брякнуть с 0:40,какой же у медведя комплекс перед французами
У медведя комплекс перед нормальной игрой в теннис
Каждый раз с истеричным смехом вспоминаю как блаженные тут вопили, что данечка идёт за шлемом.
Ну просто необучаемые
Это какой то бред… отыграл Умбер ) и дальше комментатор прикольнулся и говорит Даня с ноги проверяет микрофон, как он там, работает или нет 😂😂
Мда. Тревожно за Даниила, с Умбером у осьминога дела плохо идут(((
Красиво Пианист играет с данькой, как кошка с мышкой, дважды уйдя с 0-40.
Ну ужасно играл на бп Даня, просто кошмарно… француз вообще по моему все со второго мяча отыграл, не шла у него подача, но все равно Медвед ничего не смог сделать даже со второй подачей… просто кошмар, как его еще не дисквалифицировали
Рекомендуем