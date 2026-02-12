Роттердам (ATP). Хачанов, Бублик, Оже-Альяссим, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев выбыл
В Роттердаме прошел первый круг турнира ATP 500.
Даниил Медведев уступил Юго Эмберу в первом круге в Роттердаме.
Карен Хачанов победил Йеспера де Йонга.
Сетка турнира здесь.
ABN AMRO Open
Роттердам, Нидерланды
9 – 15 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 462 660 евро
Крытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
121 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Спекся.
Эх.
Ну, проиграешь - и что страшного? Этот турнир ты уже брал..
Из-за чего нервничать то?
Умбер - тут фаворит.
Ну просто необучаемые