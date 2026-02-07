  • Спортс
  • Дрэйпер о попытке сократить отрыв от Алькараса и Синнера: «Возможно, это стало одной из причин, по которой мой организм не выдержал»
5

Дрэйпер считает, что получил травму в том числе из-за желания догнать топ-2.

Джек Дрэйпер рассказал, как на него повлияло стремление сократить отставание от Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Напомним, британец не играл после US Open-2025 из-за проблем с левой рукой. Он провел первый матч на этой неделе, выступив в квалификации Кубка Дэвиса. Он выиграл у Виктора Дуросовича со счетом 6:2, 6:2.

«В любом случае это [сокращение отрыва от топ-2] было моей целью. Возможно, в итоге это стало одной из причин, по которой мой организм не выдержал. Вероятно, я слишком старался играть правильно – бить по мячу сильнее, зарабатывать легкие очки, – а для меня это стало стрессом.

Я многое узнал о себе в психологическом и физическом плане. Я провел большую работу, которая помогла мне добиться хороших результатов. Безусловно, эти ребята сейчас лидируют в нашем спорте. Я очень хочу достичь того же, поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы к этому прийти.

Я не пожелал бы ни одному теннисисту столкнуться с такими проблемами с ведущей рукой. Но в то же время за этот период я многому научился – не только в личном плане, но и с точки зрения карьеры. Это точно поможет мне двигаться вперед и улучшиться как игроку.

Я считаю, что сейчас я играю лучше, чем летом, когда я много выигрывал и показывал великолепный теннис. Я думаю, что достичь этого можно только с правильным настроем, рассматривая эту травму и перерыв в игре как возможность улучшиться. Я чувствую, что мне это удалось».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Sky Sports
logoДжек Дрэйпер
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
Какой там догнать топ2. Последние лет 5 как ни включишь какойнить 2-х 3-х часовой матч Дрэйпера, так он мучается то от судорог, то от чего ещё.
Ответ Магнат
Это потому что он воблу не ест перед игрой, и не пьёт огуречный рассол по утрам 😁
еще один биг топ3 себя нарисовал
Соберись уже Джек, и завязывай блевать на корте
