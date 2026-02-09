  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Доха (WTA). Калинская, Звонарева, Циньвэнь Чжэн вышли во 2-й круг, Захарова, Самсонова, Павлюченкова, Шнайдер выбыли, Радукану снялась
196

Доха (WTA). Калинская, Звонарева, Циньвэнь Чжэн вышли во 2-й круг, Захарова, Самсонова, Павлюченкова, Шнайдер выбыли, Радукану снялась

В Дохе проходит первый круг турнира WTA 1000.

Вера Звонарева обыграла Пейтон Стернс в первом круге тысячника в Дохе.

Людмила Самсонова уступила Магдалене Фрех, Анастасия Павлюченкова – Элизе Мертенс, Диана Шнайдер – Алисии Паркс.

Анна Калинская прошла Джессику Бусас Манейро, Анастасия Захарова проиграла Алене Остапенко.

Сетка турнира здесь.

Qatar TotalEnergies Open 2026

Доха, Катар

8 – 14 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 доллара

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoQatar Total Open
результаты
logoWTA
196 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самсоновой следует записаться на тренировку к Звонаревой)) то как была деклассирована Фрех в прошлой встрече - непостижимый космос для блюды...
Бедная Стёрнс. Её пенсионерки прям нещадно гоняют - сначала Винус, теперь Верунчик
Касаткина проигрывала 4-6 1-3, после чего выиграла 11 геймов подряд.
Ответ goodloser
Касаткина проигрывала 4-6 1-3, после чего выиграла 11 геймов подряд.
Бывает
Верунчик - королевишна. Какое движение, какая разнообразная игра, какая физика! Вспоминаем вчерашнюю амебу и удивляемся (нет).
Я уже и не знаю, что может помочь Самсоновой. Ну матчбол на своей подаче нужно реализовывать, а не бить на прямых ногах в середину сетки.
Разозлили Дашутку, вынесла японку с баранкой.
Как игроки уровня Самсоновой попадают в топ-20? Она же глупа как пробка!
Даже нулевую Фрех,которую вчера уничтожила Вера ,не смогла обыграть Люда)))😁😁😁😁
Вера спокойно может обыгрывать теннисисток топ 50 топ 60 )))💯💯💯💯
Вся Тасмания проснулась в 4 утра поболеть, и вот опять)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»
12 минут назад
Буэнос-Айрес (ATP). Берреттини играет с Копршивой, Фонсека встретится с Табило, Этчеверри вышел в 1/4 финала
27 минут назадLive
Рыбакина одержала девятую победу подряд
32 минуты назад
Доха (WTA). Калинская играет со Свитолиной, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала, Андреева выбыла
35 минут назадLive
Чесноков о карьере Медведева: «С его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное»
48 минут назад
Даллас (ATP). 2-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Микельсеном, Фриц встретится с Накашимой, Корда – с Тиафу
сегодня, 18:59
Роттердам (ATP). Оже-Альяссим играет с Попыриным, Хачанов, Бублик, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев выбыл
сегодня, 18:38Live
Элина Свитолина: «После рождения ребенка я приняла мысль, что смогу спокойно жить даже без победы на «Шлеме»
сегодня, 18:34
Калинская о смене спортивного гражданства: «У меня никогда не было таких мыслей»
сегодня, 18:06
Даллас (ATP). Пол играет с Бруксби, Фриц, Шелтон, Шаповалов, Чилич вышли во 2-й круг, Димитров выбыл
сегодня, 17:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
сегодня, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем