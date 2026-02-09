Доха (WTA). Калинская, Звонарева, Циньвэнь Чжэн вышли во 2-й круг, Захарова, Самсонова, Павлюченкова, Шнайдер выбыли, Радукану снялась
В Дохе проходит первый круг турнира WTA 1000.
Вера Звонарева обыграла Пейтон Стернс в первом круге тысячника в Дохе.
Людмила Самсонова уступила Магдалене Фрех, Анастасия Павлюченкова – Элизе Мертенс, Диана Шнайдер – Алисии Паркс.
Анна Калинская прошла Джессику Бусас Манейро, Анастасия Захарова проиграла Алене Остапенко.
Сетка турнира здесь.
Qatar TotalEnergies Open 2026
Доха, Катар
8 – 14 февраля 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 4 088 211 доллара
Открытые корты, хард
Первый круг
196 комментариев
Самсоновой следует записаться на тренировку к Звонаревой)) то как была деклассирована Фрех в прошлой встрече - непостижимый космос для блюды...
Бедная Стёрнс. Её пенсионерки прям нещадно гоняют - сначала Винус, теперь Верунчик
Касаткина проигрывала 4-6 1-3, после чего выиграла 11 геймов подряд.
Касаткина проигрывала 4-6 1-3, после чего выиграла 11 геймов подряд.
Бывает
Верунчик - королевишна. Какое движение, какая разнообразная игра, какая физика! Вспоминаем вчерашнюю амебу и удивляемся (нет).
Я уже и не знаю, что может помочь Самсоновой. Ну матчбол на своей подаче нужно реализовывать, а не бить на прямых ногах в середину сетки.
Разозлили Дашутку, вынесла японку с баранкой.
Как игроки уровня Самсоновой попадают в топ-20? Она же глупа как пробка!
Даже нулевую Фрех,которую вчера уничтожила Вера ,не смогла обыграть Люда)))😁😁😁😁
Вера спокойно может обыгрывать теннисисток топ 50 топ 60 )))💯💯💯💯
Вся Тасмания проснулась в 4 утра поболеть, и вот опять)
