Александрова провела второй финал за день и взяла крупнейший парный титул в карьере

Екатерина Александрова на WTA 500 в Абу-Даби выиграла титул в паре с Майей Джойнт. В финале они обыграли Терезу Михаликову и Оливию Николлс со счетом 3:6, 7:6(5), 10:8.

Для Александровой это был второй финал за день – ранее она уступила в одиночнке Саре Бейлек (6:7(5), 1:6).

Россиянка взяла второй и крупнейший парный титул в карьере: в 2019 году вместе с Верой Звонаревой она выиграла WTA 250 в Будапеште.

Для Джойнт это также второй титул. В прошлом году вместе с Ольгой Калашниковой она стала чемпионкой WTA 250 в Рабате.