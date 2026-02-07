Оже-Альяссим вышел в финал в Монпелье второй год подряд

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим победил 150-ю ракетку мира и квалифаера Титуана Дроге в полуфинале ATP 250 в Монпелье. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7(5), 6:1.

25-летний канадец вышел в 21-й финал в карьере. У него восемь титулов ATP, он действующий чемпион турнира в Монпелье.

За титул этого года он сыграет с Адрианом Маннарино.