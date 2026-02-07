Паркс после тренировки с Сереной: «Она в отличной форме. Думаю, в туре она бы всех разрывала»
85-я ракетка мира Алисия Паркс поделилась впечатлениями от формы Серены Уильямс.
«Я тренировалась с ней в прошлый понедельник. И вчера я ей написала. Для меня она отличный ментор, и она сильно мне помогла, особенно на тренировках.
Она в отличной форме. Думаю, в туре она бы всех разрывала»
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
30 комментариев
Че-то когда уходила не разрывала, а тогда тур бы слабее
Уходила пинками под зад.
На судя по стилю игры Паркс, чтобы ее обыграть и произвести впечатление много скиллов не надо. Достаточно попадать в корт 4 из 5 ударов и у нее будет шок «как такое возможно». А если еще какой никакой интеллект включить в игру, у нее депрессия начнется
Паркс погорячилась. На темпе Рыбакиной и Сабаленки Вилльямс никогда в жизни не играла. Разве что с мужчинами на тренировках.
Надо, чтобы она вернулась, хотелось бы посмотреть, так ли будет или нет)))
Да конечно не будет, если с 2018-19 уже начала сдаватт потихоньку, а уже 7-8 лет с тех пор прошло
Но она сильно похудела - физика может лучше стать
Да уж. Скажи это Рыбакиной, Сабаленко, Швентек, Анисимовой и т.д Все они играют на скоростях, гораздо более высоких, чем Серена даже в лучшие свои годы. Может быть таких как Эррани она бы и разрывала, так как таких большинство было в туре в её лучшие годы. Сейчас можно и в первом круге вылететь, так как средний уровень сейчас выше на две головы, чем 10-15 лет назад.
Серену разорвут, ей лучше ге рисковать, такой вердикт
Ага, посмотри среднюю скорость подач тогда и сейчас.) Потом уже рассказывай сказки. Соболенко может и слабее Серены в плане ума, но Рыбакина точно ей не уступает, очень грамотно играет. Разнообразие подач, просто поражает. Она новый уровень в женском теннисе, интеллектуальность её подачи - восхищает. Она реально может только одной подачей выигрывать, даже второй как в финале АО. Но и приём когда нужно ,становится просто неберущимся. Рыбакина спокойно может обыграть Серену, в любой её версии. Ибо Елена, это новый уровень тенниса, а ведь она ещё даже не близка к пику. Когда она играет и при этом в хорошей форме, она непобедимая!
