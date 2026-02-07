Паркс после тренировки с Сереной: «Она в отличной форме. Думаю, в туре она бы всех разрывала»

85-я ракетка мира Алисия Паркс поделилась впечатлениями от формы Серены Уильямс.

«Я тренировалась с ней в прошлый понедельник. И вчера я ей написала. Для меня она отличный ментор, и она сильно мне помогла, особенно на тренировках.

Она в отличной форме. Думаю, в туре она бы всех разрывала»