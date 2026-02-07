  • Спортс
30

Паркс после тренировки с Сереной: «Она в отличной форме. Думаю, в туре она бы всех разрывала»

85-я ракетка мира Алисия Паркс поделилась впечатлениями от формы Серены Уильямс.

«Я тренировалась с ней в прошлый понедельник. И вчера я ей написала. Для меня она отличный ментор, и она сильно мне помогла, особенно на тренировках.

Она в отличной форме. Думаю, в туре она бы всех разрывала»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
Че-то когда уходила не разрывала, а тогда тур бы слабее
Ответ Hardy
Че-то когда уходила не разрывала, а тогда тур бы слабее
Уходила пинками под зад.
На судя по стилю игры Паркс, чтобы ее обыграть и произвести впечатление много скиллов не надо. Достаточно попадать в корт 4 из 5 ударов и у нее будет шок «как такое возможно». А если еще какой никакой интеллект включить в игру, у нее депрессия начнется
Паркс погорячилась. На темпе Рыбакиной и Сабаленки Вилльямс никогда в жизни не играла. Разве что с мужчинами на тренировках.
Надо, чтобы она вернулась, хотелось бы посмотреть, так ли будет или нет)))
Ответ costa0545
Надо, чтобы она вернулась, хотелось бы посмотреть, так ли будет или нет)))
Да конечно не будет, если с 2018-19 уже начала сдаватт потихоньку, а уже 7-8 лет с тех пор прошло
Ответ Максим Пестов
Да конечно не будет, если с 2018-19 уже начала сдаватт потихоньку, а уже 7-8 лет с тех пор прошло
Но она сильно похудела - физика может лучше стать
Да уж. Скажи это Рыбакиной, Сабаленко, Швентек, Анисимовой и т.д Все они играют на скоростях, гораздо более высоких, чем Серена даже в лучшие свои годы. Может быть таких как Эррани она бы и разрывала, так как таких большинство было в туре в её лучшие годы. Сейчас можно и в первом круге вылететь, так как средний уровень сейчас выше на две головы, чем 10-15 лет назад.
Серену разорвут, ей лучше ге рисковать, такой вердикт
Ага, посмотри среднюю скорость подач тогда и сейчас.) Потом уже рассказывай сказки. Соболенко может и слабее Серены в плане ума, но Рыбакина точно ей не уступает, очень грамотно играет. Разнообразие подач, просто поражает. Она новый уровень в женском теннисе, интеллектуальность её подачи - восхищает. Она реально может только одной подачей выигрывать, даже второй как в финале АО. Но и приём когда нужно ,становится просто неберущимся. Рыбакина спокойно может обыграть Серену, в любой её версии. Ибо Елена, это новый уровень тенниса, а ведь она ещё даже не близка к пику. Когда она играет и при этом в хорошей форме, она непобедимая!
