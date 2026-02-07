Болтер взяла первый трофей с июня 2024-го и вернется в топ-85

Кэти Болтер выиграла титул турнира WTA 250 в Остраве. Британка победила в финале Тамару Корпач со счетом 5:7, 6:2, 6:1.

Болтер взяла четвертый трофей в карьере. Она выиграла турнир впервые с июня 2024 года, когда она стала чемпионкой в Ноттингеме.

Сейчас британка – 120-я ракетка мира, но в обновленном рейтинге она вернется в топ-85. В живом рейтинге она сейчас занимает 84-ю строчку.