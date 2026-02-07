Радукану после поражения в финале в Клуж-Напоке: «С моего последнего финала прошло 4 или 5 лет. Вернуться значит для меня многое»

Радукану прокомментировала поражение в финале в Клуж-Напоке.

Эмма Радукану произнесла речь на корте после поражения в финале турнира в Клуж-Напоке. Британка проиграла Соране Кырсте – 0:6, 2:6.

23-летняя Радукану провела второй финал в карьере и первый – после US Open-2021, где она выиграла титул.

«Поздравляю Сорану с невероятной неделей. Думаю, ты играла потрясающе. Не знаю, это последний твой турнир в Клуж-Напоке или нет, но я бы уходила на пике. Поздравляю со всем.

Честно говоря, прошло немало времени с тех пор, когда я произносила одну из похожих речей. Я хочу поблагодарить Алексиса (Кантера, тренера – Спортс’‘) и людей дома, которые поддерживали меня последние несколько лет. С моего последнего финала прошло 4 или 5 лет. Вернуться значит для меня многое. Я рада, что это случилось тут, в Клуж-Напоке», – сказала Радукану.