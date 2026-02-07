  • Спортс
  • Радукану после поражения в финале в Клуж-Напоке: «С моего последнего финала прошло 4 или 5 лет. Вернуться значит для меня многое»
Радукану после поражения в финале в Клуж-Напоке: «С моего последнего финала прошло 4 или 5 лет. Вернуться значит для меня многое»

Радукану прокомментировала поражение в финале в Клуж-Напоке.

Эмма Радукану произнесла речь на корте после поражения в финале турнира в Клуж-Напоке. Британка проиграла Соране Кырсте – 0:6, 2:6.

23-летняя Радукану провела второй финал в карьере и первый – после US Open-2021, где она выиграла титул.

«Поздравляю Сорану с невероятной неделей. Думаю, ты играла потрясающе. Не знаю, это последний твой турнир в Клуж-Напоке или нет, но я бы уходила на пике. Поздравляю со всем.

Честно говоря, прошло немало времени с тех пор, когда я произносила одну из похожих речей. Я хочу поблагодарить Алексиса (Кантера, тренера – Спортс’‘) и людей дома, которые поддерживали меня последние несколько лет. С моего последнего финала прошло 4 или 5 лет. Вернуться значит для меня многое. Я рада, что это случилось тут, в Клуж-Напоке», – сказала Радукану.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Огромная работа, которую я проделала за последние шесть месяцев, наконец начинает приносить плоды."
0-6 2-6 )
Ответ Чэзг
"Огромная работа, которую я проделала за последние шесть месяцев, наконец начинает приносить плоды." 0-6 2-6 )
Лучше проиграть в финале, чем в первом круге (Д.М.)
Ответ Header
Лучше проиграть в финале, чем в первом круге (Д.М.)
Профессор тенниса)
Следующий в 2030
Какой бенефис сорвала эта Кырстя, мирового триумфа гениальной и неповторимой лишила....ничего Эмми, ещё 5 лет упорной работы и и эта Клуж-Напукай падет к твоим ногам!
А сама почему не ушла после ЮСО? Надеялась на прорыв? 😁
