Халеп вручила Кырсте трофей турнира в Клуж-Напоке

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп наградила Сорану Кырстю после победы на WTA 250 в Клуж-Напоке. 35-летняя румынка обыграла в финале Эмму Радукану (6:0, 6:2).

Халеп выходила в финал этого турнира в 2021-м. Здесь же в прошлом году двукратная чемпионка «Больших шлемов» завершила карьеру.

Фото: скриншот трансляции