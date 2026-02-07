Фото
Халеп вручила Кырсте трофей турнира в Клуж-Напоке

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп наградила Сорану Кырстю после победы на WTA 250 в Клуж-Напоке. 35-летняя румынка обыграла в финале Эмму Радукану (6:0, 6:2).

Халеп выходила в финал этого турнира в 2021-м. Здесь же в прошлом году двукратная чемпионка «Больших шлемов» завершила карьеру.

Фото: скриншот трансляции

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
4 комментария
Не узнать Сими
Ответ Ivar
Не узнать Сими
Тоже с трудом распознал на фото Симону. Видимо фото такое неудачное. Сорана вообще со спины - только по косичке можно узнать. Такой ракурс никуда не годится.
Испортили карьеру Халеп! Могла бы ещё выиграть не один шлем!
Ответ Elena Kaprielova
Испортили карьеру Халеп! Могла бы ещё выиграть не один шлем!
Врядли.
