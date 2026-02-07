Халеп вручила Кырсте трофей турнира в Клуж-Напоке
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп наградила Сорану Кырстю после победы на WTA 250 в Клуж-Напоке. 35-летняя румынка обыграла в финале Эмму Радукану (6:0, 6:2).
Халеп выходила в финал этого турнира в 2021-м. Здесь же в прошлом году двукратная чемпионка «Больших шлемов» завершила карьеру.
Фото: скриншот трансляции
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Не узнать Сими
Тоже с трудом распознал на фото Симону. Видимо фото такое неудачное. Сорана вообще со спины - только по косичке можно узнать. Такой ракурс никуда не годится.
Испортили карьеру Халеп! Могла бы ещё выиграть не один шлем!
Врядли.
