37-летний Маннарино вышел в финал впервые с 2023-го

Адриан Маннарино стал финалистом ATP 250 в Монпелье. 37-летний француз в полуфинале обыграл 160-ю ракетку мира и квалифаера Мартина Дамма – 1:6, 6:3, 6:4. Напомним, во втором круге в матче с Юго Эмбером Маннарино ушел с трех матчболов.

Француз вышел в финал впервые с ноября 2023-го. Его статистика на решающей стадии – 5:10. При этом три последних финала Маннарино выиграл: в 2023-м он взял титулы в Ньюпорте, Астане и Софии.

Маннарино сыграет за титул во Франции впервые с 2016-го. В Монпелье он встретится с Феликсом Оже-Альяссимом или Титуаном Дроге.