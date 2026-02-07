35-летняя Кырстя выиграла четвертый титул в карьере
36-я ракетка мира Сорана Кырстя обыграла Эмму Радукану в финале WTA 250 в Клуж-Напоке. Матч продолжался 1 час 3 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:2. В этом матче румынка повесила баранку третий раз за турнир. За пять матчей она не отдала ни сета.
35-летняя Кырстя взяла четвертый титул в карьере. Ранее она выиграла турниры той же категории в Ташкенте (2008), Стамбуле (2021) и Кливленде (2025).
Кырстя проводит последний сезон в карьере.
Сорану с победой, это было не трудно! Первая нормальная соперница у эммочки и отлёт с баранкой)
Сорана может передумает уходить?!...
С победой!!!
Сегодня Звонарева грохнула бездарную польку Фрех, допустив за матч 1 брейкпоинт. Женский теннис - это парад немощности и некомпетенции. Крысте следовало бы просто граммонтно выстраивать свой тур и не распыляться на все, что можно. Так она сама смогла бы и до 40 играть, забирая то тут то там неприглядные на первый взгляд турниры. Радукану - вечный посетитель травмпунктов, 5 игр к ряду за короткий промежуток времени - и она скорее инвалид, чем атлет...
С победой румынскую милфочку!)
Видно что Сорана хорошую форму набрала и больше не мучается на корте, а играет и борется, жаль что заканчивает.
Молодец!
