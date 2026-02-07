35-летняя Кырстя выиграла четвертый титул в карьере

36-я ракетка мира Сорана Кырстя обыграла Эмму Радукану в финале WTA 250 в Клуж-Напоке. Матч продолжался 1 час 3 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:2. В этом матче румынка повесила баранку третий раз за турнир. За пять матчей она не отдала ни сета.

35-летняя Кырстя взяла четвертый титул в карьере. Ранее она выиграла турниры той же категории в Ташкенте (2008), Стамбуле (2021) и Кливленде (2025).

Кырстя проводит последний сезон в карьере.