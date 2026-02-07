Бублик разбил ракетку после поражения от Вашеро на Кубке Дэвиса

Александр Бублик разбил ракетку после того, как проиграл 27-й ракетке мира Валентину Вашеро в Астане в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса. Десятая ракетка мира уступил со счетом 6:7(4), 6:7(7). Сборная Казахстана проиграла сборной Монако со счетом 1:3.

Бублик прервал серию из семи побед над соперниками не из топ-25, которая началась в январе на турнире в Гонконге.