Бублик разбил ракетку после поражения от Вашеро на Кубке Дэвиса

Александр Бублик разбил ракетку после того, как проиграл 27-й ракетке мира Валентину Вашеро в Астане в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса. Десятая ракетка мира уступил со счетом 6:7(4), 6:7(7). Сборная Казахстана проиграла сборной Монако со счетом 1:3.

Бублик прервал серию из семи побед над соперниками не из топ-25, которая началась в январе на турнире в Гонконге.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoВалентин Вашеро
logoATP
logoКубок Дэвиса
logoАлександр Бублик
Бублик сегодня сначала парный матч играл, причем во втором сете у них был двойной матчбол. В результате Бублик за сегодня сыграл пять сетов, и во всех были тай-брейки. Первый он выиграл 7-1, а потом четыре проиграл.
классно монегаск второй раз подряд доказал что он теннисист)) самому автору слов о НЕтеннисисте Вашеро!
Бублик был нетерпелив 🤪
Бублик какой не понятный вроде по параметрам как дель потро чилич раонич лопес иснер ,а он все ракетки ломает
Ответ Тимофей Панов
Друг, понимаю что ты любишь борщ и разные салаты, но тут не надо смешивать..
Он этому Вашеро и в Шанхае проиграл.
"Он играет так, будто теннисист" ))

https://www.sports.ru/tennis/1116931106-bublik-po-xodu-matcha-s-vashero-on-igraet-tak-kak-budto-on-tennisist-g.html
Вашеро сегодня опять играл как будто он теннисист
Эх, Бублик, Бублик. А какие красивые понты были.
