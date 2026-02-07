Вашеро в матче с Бубликом обыграл соперника из топ-10 второй раз в карьере

Валентин Вашеро обыграл десятую ракетку мира Александра Бублика со счетом 7:6(4), 7:6(7) в Астане в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса. Сборная Монако обыграла сборную Казахстана со счетом 3:1.

27-я ракетка мира Вашеро одержал вторую победу над игроком из десятки сильнейших в карьере – в прошлом году он победил Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае.

Бублик проиграл первую из восьми последних встреч с теннисистами не из топ-25.

