Вашеро в матче с Бубликом обыграл соперника из топ-10 второй раз в карьере
Валентин Вашеро обыграл десятую ракетку мира Александра Бублика со счетом 7:6(4), 7:6(7) в Астане в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса. Сборная Монако обыграла сборную Казахстана со счетом 3:1.
27-я ракетка мира Вашеро одержал вторую победу над игроком из десятки сильнейших в карьере – в прошлом году он победил Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае.
Бублик проиграл первую из восьми последних встреч с теннисистами не из топ-25.
Девушка, которая вдохновляет главный прорыв последнего года в теннисе. Кто она?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Правда Бублику от этого не легче. Саня подвёл команду в домашнем матче с Монако, у которых до этого сезона было 1,5 теннисиста-профессионала.