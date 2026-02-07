101-я ракетка мира Бейлек выиграла первый титул в карьере

101-я ракетка мира Сара Бейлек стала чемпионкой WTA 500 в Абу-Даби. В финале она победила 11-ю ракетку мира Екатерину Александрову со счетом 7:6(5), 6:1.

20-летняя чешка попала в основную сетку турнира через квалификацию. На этой неделе она впервые дошла до полуфинала в основном туре, а также одержала первую и вторую победу в карьере над соперницами из топ-20 (баланс – 2:1).

На следующей неделе Бейлек дебютирует в топ-40 – сейчас в живом рейтинге она идет 38-й. Ранее ее самой высокой позицией была 75-я строчка.