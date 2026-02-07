10

101-я ракетка мира Бейлек выиграла первый титул в карьере

101-я ракетка мира Сара Бейлек стала чемпионкой WTA 500 в Абу-Даби. В финале она победила 11-ю ракетку мира Екатерину Александрову со счетом 7:6(5), 6:1.

20-летняя чешка попала в основную сетку турнира через квалификацию. На этой неделе она впервые дошла до полуфинала в основном туре, а также одержала первую и вторую победу в карьере над соперницами из топ-20 (баланс – 2:1).

На следующей неделе Бейлек дебютирует в топ-40 – сейчас в живом рейтинге она идет 38-й. Ранее ее самой высокой позицией была 75-я строчка.

А Сара то непростая, до сегодняшнего дня выиграла 11 титулов ITF в 20 лет и сегодня 500-к, недурно так. По ходу Сара наведет шуму в этом году, если менталка крепкая будет и травм не будет.
У неё уже видно менталка кремень. Станет номер 1 в Чехии в этом году думаю
Почти одной неделей в году гарантировала себе участие во всех четырёх последующих ТБШ, хорошие деньги и стимул на дальнейшее развитие
Ещё в матче с Алёной видно было, что Сара разрывает на этом турнире. Молодец.
Долго буксовала в ITF туре, но быстро поехала в WTA. Возможно подтянула физику - судя по её движениям, сумасшедшей игре в защите. Это и есть её стиль игры, при очень низком росте, аж на 6 см ниже итальянки Паолини, очень хорошо подает. По сути всех разорвала на турнире, по выигранным очкам у неё ощутимое превосходство во всех матчах.
Как можно было ей проиграть? 😪

Видел полуфинал с Таусон, там все сама Таусон раздарила... Или Бейлек что-то супер в финале показала?
Похоже мы разные матчи смотрели... Если уж в чем и проиграла Клара сама, так это в подаче, ужасно подавала, а так чешка была лучше во всем, заслуженная победа
к сожалению, не смотрел ее матчи, она бадминтонистка писали..в стиле Касатика. или левша и играла мощно потому что поэтому сыграла матчи жизни?
Я смотрел её матч с Таусон... Она успевает абсолютно ко всем мячам, очень подвижная, здорово защищается, похоже новая звезда в Чехии родилась, без шуток. С ростом 157 см ещё и эйсы подает иногда, аж 4 эйса сегодня. Высокая Таусон хуже подавала чем чешка. Даже Цибулкова выше ростом)
Далеко не Касаткина, 13 см в росте - это пропасть у женщин, да и по игре куда разнообразнее Касаткиной.
