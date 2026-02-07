Александрова проиграла четвертый финал подряд
Екатерина Александрова не смогла взять титул на пятисотнике в Абу-Даби. Россиянка проиграла квалифаеру и 101-й ракетке мира Саре Бейлек со счетом 6:7(5), 1:6.
Александрова продлила серию поражений в финалах – она проиграла четыре последних матча на этой стадии. Последний титул она взяла год назад на турнире в Линце.
Баланс россиянки в финалах в карьере стал 7:7.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
А можно было помечтать, как она обойдет в рейтинге Мирусика-колобочка.