10

Александрова проиграла четвертый финал подряд

Екатерина Александрова не смогла взять титул на пятисотнике в Абу-Даби. Россиянка проиграла квалифаеру и 101-й ракетке мира Саре Бейлек со счетом 6:7(5), 1:6.

Александрова продлила серию поражений в финалах – она проиграла четыре последних матча на этой стадии. Последний титул она взяла год назад на турнире в Линце.

Баланс россиянки в финалах в карьере стал 7:7.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЕкатерина Александрова
logoAbu Dhabi Women's Tennis Open
logoWTA
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отлететь не входящей в сотню...типичная
Есть понимание как никакущему грунтовому Бейлеку можно проигрывать на Харде?
Александрова позорница, проиграть 101 ракетке в одну калитку...
Это что-то. Она игрок топ 10. Ужас, конечно. Эта чешка просто ни подать нормально не могла, ударов нет, 70% летело на хавкорт полусвечками. Опять умирающего лебедя включила, в линце в прошлом году только потому что ястремская чокернула , поэтому титул взяла. Тьфу
Ей в финале поставь хоть 100 , хоть 200 ракетку - отлетит как мячик ⚾
Катюха вернулась в топ10 и удовлетворилась этим.
А можно было помечтать, как она обойдет в рейтинге Мирусика-колобочка.
Бейлек ее перебегала. Если бы Александрова хотя бы немного выходила к сетке, победила бы.
Да что же тут сделать? Кате может в церковь сходить, свечку поставить, проигрывает финалы кому попало, ну что тут можешь сказать?)))
Ответ costa0545
Да что же тут сделать? Кате может в церковь сходить, свечку поставить, проигрывает финалы кому попало, ну что тут можешь сказать?)))
Себе поставьте, за упокой. У Кати всë прекрасно
Если вы думаете, что Александрова закончила на сегодня со своим феерическим выступлением, вы ошибаетесь. День был бы слишком добрым, не случись сегодня два слива финалов подряд. Я думаю Александрова приложит максимум усилий, чтобы этот дубль случился.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александрова вернется в топ-10
6 февраля, 21:45
Рекомендуем
Главные новости
Мбоко о реванше за поражение от Андреевой в Аделаиде: «Я чувствовала себя более заряженной»
10 минут назад
Буэнос-Айрес (ATP). Берреттини играет с Копршивой, Фонсека встретится с Табило, Этчеверри вышел в 1/4 финала
25 минут назадLive
Рыбакина одержала девятую победу подряд
30 минут назад
Доха (WTA). Калинская играет со Свитолиной, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала, Андреева выбыла
33 минуты назадLive
Чесноков о карьере Медведева: «С его техникой достичь таких высот – это нечто невероятное»
46 минут назад
Даллас (ATP). 2-й круг. Давидович-Фокина сыграет с Микельсеном, Фриц встретится с Накашимой, Корда – с Тиафу
сегодня, 18:59
Роттердам (ATP). Оже-Альяссим играет с Попыриным, Хачанов, Бублик, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев выбыл
сегодня, 18:38Live
Элина Свитолина: «После рождения ребенка я приняла мысль, что смогу спокойно жить даже без победы на «Шлеме»
сегодня, 18:34
Калинская о смене спортивного гражданства: «У меня никогда не было таких мыслей»
сегодня, 18:06
Даллас (ATP). Пол играет с Бруксби, Фриц, Шелтон, Шаповалов, Чилич вышли во 2-й круг, Димитров выбыл
сегодня, 17:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
сегодня, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Рекомендуем