Александрова проиграла четвертый финал подряд

Екатерина Александрова не смогла взять титул на пятисотнике в Абу-Даби. Россиянка проиграла квалифаеру и 101-й ракетке мира Саре Бейлек со счетом 6:7(5), 1:6.

Александрова продлила серию поражений в финалах – она проиграла четыре последних матча на этой стадии. Последний титул она взяла год назад на турнире в Линце.

Баланс россиянки в финалах в карьере стал 7:7.