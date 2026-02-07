8

Дедушка и бабушка Энди Маррея умерли с разницей в несколько недель

У экс-первой ракетки мира Энди Маррея и экс-первой ракетки мира в паре Джейми Маррея с разницей в несколько недель умерли дедушка и бабушка, Рой и Ширли Эрскин.

Рой скончался 19 января в возрасте 94 лет. Он был футболистом и играл за «Хиберниан», «Стерлинг Альбион» и «Кауденбит». Рой также доходил до полуфинала юниорского чемпионата Шотландии по теннису.

Ширли умерла на прошлой неделе.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BBC
94 - зачот. Красавцы. Всем ребятам пример!
Ответ nick-basil
94 - зачот. Красавцы. Всем ребятам пример!
зачЁт
Ответ Header
зачЁт
заЧООТ
Смерть всегда смерть, но супружеской паре уйти так хорошо в 94.
Ещё бы и не страдая, но это совсем трудно.
Эх, больше сэр Энди не попробует любимый бабушкин shortbread... ((

Это родители Джуди, ей сейчас тоже нелегко, пусть отец и мать ушли в уже очень преклонном возрасте.

Вот их интервью на ютубе, после победы Энди на ЮСО-2012 (шотландский акцент такой шотландский ))
"We always find difficult to comprehend that our wee boy from Scotland, from Dunblane has grown up and has done this" (c)
https://www.youtube.com/watch?v=p-bw8d2zKJA
А Ширли то сколько было? Написали бы уж...
Рекомендуем