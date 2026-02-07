Дрэйпер снялся с ATP 500 в Роттердаме. Ранее британец провел первый матч с августа 2025-го

13-я ракетка мира Джек Дрэйпер не сыграет на ATP 500 в Роттердаме, который пройдет с 9 по 15 февраля.

Напомним, на этой неделе британец провел первый официальный матч с августа 2025-го – он победил Виктора Дурасовича в квалификации Кубка Дэвиса в Осло.

Дрэйпер не сыграл ни одного одиночного турнира после US Open-2025 из-за травмы левой руки.

«Несмотря на то, что я чувствую, что восстановление идет хорошо, мне посоветовали не торопиться с возвращением и не участвовать в матчах, которые проходят один за другим.

Я очень расстроен тем, что не могу вернуться на корт, но я понимаю, что в целом я движусь в правильном направлении», – сказал Дрэйпер на Кубке Дэвиса.