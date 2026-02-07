Дрэйпер снялся с ATP 500 в Роттердаме. Ранее британец провел первый матч с августа 2025-го
13-я ракетка мира Джек Дрэйпер не сыграет на ATP 500 в Роттердаме, который пройдет с 9 по 15 февраля.
Напомним, на этой неделе британец провел первый официальный матч с августа 2025-го – он победил Виктора Дурасовича в квалификации Кубка Дэвиса в Осло.
Дрэйпер не сыграл ни одного одиночного турнира после US Open-2025 из-за травмы левой руки.
«Несмотря на то, что я чувствую, что восстановление идет хорошо, мне посоветовали не торопиться с возвращением и не участвовать в матчах, которые проходят один за другим.
Я очень расстроен тем, что не могу вернуться на корт, но я понимаю, что в целом я движусь в правильном направлении», – сказал Дрэйпер на Кубке Дэвиса.
Дрейпер должен был стать третьей силой в туре, а он стал травматом
Дрейпер должен был стать третьей силой в туре, а он стал травматом
Он им и был...
Посмотрим через месяц. Там 300 очков надо подтверждать. Это не особо критично - главное здоровье.
Грунт совсем развалился.
