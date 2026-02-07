  • Спортс
  • Роттердам (ATP). Медведев начнет матчем с Эмбером, Хачанов – с Де Йонгом, Бублик – с Хуркачем
6

Роттердам (ATP). Медведев начнет матчем с Эмбером, Хачанов – с Де Йонгом, Бублик – с Хуркачем

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Роттердаме.

Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Роттердаме, который начнется 9 февраля.

Алекс де Минаур (1) в первом круге встретится с Артуром Фисом, чемпион-2022 Феликс Оже-Альяссим (2) – с Алексеем Попыриным.

Александр Бублик (3) сыграет Хубертом Хуркачем, чемпион-2023 Даниил Медведев – с Юго Эмбером.

Карен Хачанов (5) начнет матчем с Йеспером де Йонгом.

Артур Риндеркнеш (8) поборется со Стефаносом Циципасом, Стэн Вавринка (WC) – с Александром Вукичем.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сетка интересная с первого же круга
Даниэль уже в первом круге на своего хозяина в узких трусиках попал, не везет
Де Минауру тут капец не везёт
В финалах то Алькарас, то Синнер

Тут оба не приехали, а тут Филс
Ой, не любит Даня играть с Эмбером, да и против любого француза, не удивлюсь, если проиграет в первом круге)))
Если Даня пройдет Умбера, то дорога до 1/2 открыта
Умбер тут дома Маннарино отлетел на своих ошибках. Дане , чуть поднапрячься надо
Рекомендуем