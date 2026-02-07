Роттердам (ATP). Медведев начнет матчем с Эмбером, Хачанов – с Де Йонгом, Бублик – с Хуркачем
Опубликована сетка турнира ATP 500 в Роттердаме.
Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Роттердаме, который начнется 9 февраля.
Алекс де Минаур (1) в первом круге встретится с Артуром Фисом, чемпион-2022 Феликс Оже-Альяссим (2) – с Алексеем Попыриным.
Александр Бублик (3) сыграет Хубертом Хуркачем, чемпион-2023 Даниил Медведев – с Юго Эмбером.
Карен Хачанов (5) начнет матчем с Йеспером де Йонгом.
Артур Риндеркнеш (8) поборется со Стефаносом Циципасом, Стэн Вавринка (WC) – с Александром Вукичем.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В финалах то Алькарас, то Синнер
Тут оба не приехали, а тут Филс