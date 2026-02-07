Йович о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Если это окончательное решение, я не против»

Йович о пятисетовиках у женщин на Australian Open: я не против.

18-летняя Ива Йович высказалась о предложении директора Australian Open Крэйга Тайли ввести пятисетовый формат у женщин со следующего года.

«Если это окончательное решение, я его принимаю. Я в отличной форме и люблю физические нагрузки. Такой формат дает больше времени, чтобы найти решения по ходу матча, поэтому я не против».

Главное об Иве Йович