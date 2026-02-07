Йович о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Если это окончательное решение, я не против»
Йович о пятисетовиках у женщин на Australian Open: я не против.
18-летняя Ива Йович высказалась о предложении директора Australian Open Крэйга Тайли ввести пятисетовый формат у женщин со следующего года.
«Если это окончательное решение, я его принимаю. Я в отличной форме и люблю физические нагрузки. Такой формат дает больше времени, чтобы найти решения по ходу матча, поэтому я не против».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вроде был эксперимент. Они не вытянут по физе такое.
Лучше сделать пятисетовик только финал, как раньше на мастерсах было
Её мнение ничего не значит...
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем